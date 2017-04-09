Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"

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ACI GERÇEK: HEM GÖRME HEM DE İŞİTME YETİSİNİ KAYBEDECEK!

Onun hikayesi çok farklı... 6 yaşındaki Lizzy (Elisabeth) Myers, yakında görme ve işitme yetisini kaybedecek. Ancak bunların gerçekleşmesinden önceki son isteği Vatikan'da Papa Francesco ile buluşmaktı...