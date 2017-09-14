SAĞLIK

Samsun'da 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20 DHA

82 yaşındaki Yaşar Can´ın, 30´lu yaşlardayken oluşmaya başlayan kitlesi, hızla büyüyerek yaklaşık 4 kiloya ulaştı. Hiç doktora gitmeyen Yaşar Can´ın ensesindeki kitlenin üzerinde yara belirince soluğu hastanede aldı

  • 1 Samsun'da 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı
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    Samsun'da yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı. Operasyonun ardından Can, "50 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık" diyerek espri yaptı.

  • 2 Samsun'da 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı
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    DHA'nın haberine göre; Samsun´un Çarşamba İlçesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can´ın, 30´lu yaşlardayken oluşmaya başlayan kitle, hızla büyüyerek yaklaşık 4 kiloya ulaştı. Doktora gitmeyen Can, kitleyi 50 yıl boyunca vücudunda taşıdı. Kitlenin üzerinde yara çıkınca verdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye başvurdu.

  • 3 Samsun'da 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı
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    Yapılan tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Zeki Pişkin, kitlenin alınması gerektiğini belirtti. 3580 gram ağırlığında, 23 santim çapındaki kitle, 2 saat süren başarılı bir operasyonla alındı.

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  • 4 Samsun'da 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı
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    Kitle, patolojiye gönderilirken operasyonla ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Salih Zeki Pişkin, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yıllarca ihmal edilmiş, yıllarca boynunda gereksiz yere taşınmış, hiçbir zamanda şikayet edilmemiş bir vaka karşısında bizde şaşırdık.

  • 5 Samsun'da 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı
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    Üzerinde yara oluşmasa yine de hastaneye gelinmeyecekti. Hastamız bunu dert etmemiş zira kalp ve parkinson gibi başka sorunlarla uğraşmak durumda kalmış. Yapılan operasyon ile bir nevi ağırlıktan kurtulmuş oldu" dedi. Yıllardır ensesinde  taşıdığı kitleden kurtulan Yaşar Can ise "Adeta hafifledim. Üzerinde yara çıkana kadar beni rahatsız etmiyordu. 50 yılı aşkın benimle beraberdi, artık ayrıyız. 50 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık" dedi.

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 16
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 18:27
    allah kimseye dermansız dert vermesin allahım sen bütün hastalara şifa ver tez zamanda
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:46
    Allah şifa versin bütün hastalara
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:33
    Otizme çare bulunursa sevinirim care bulunamıyorsa bana araba alın benim kızım otizmli sürekli arabaya binmek dünyayı dolaşmak istiyor
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