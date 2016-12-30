Ayaklarınızın size söylemeye çalıştığı 9 şey!

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Kalp yetmezliği, böbrek rahatsızlığı, diyabet için kullanılan ilaçların bir yan etkisi ya da yüksek kan basıncı gibi rahatsızlıkların bir sonucu olarak kan gibi sıvılar bacaklarınızda toplanarak şişmeye neden olabilir. Ayrıca osteoartrit ya da eklem iltihabı gibi iltihapların sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Ayak şişkinliğini göğüs ağrısı, zor nefes alma ya da baş dönmesi gibi semptomlar da izliyorsa bu, kan pıhtılaşmasının ya da ciddi bir kalp rahatsızlığının nedeni olabilir ve acilen doktorunuza danışmanız gerekir.