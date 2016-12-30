SAĞLIK HABERLERİ
30 ARALIK 2016
SAĞLIK

Ayaklarınızın size söylemeye çalıştığı 9 şey!

30 Aralık 2016 Cuma, 09:43:41

Ayaklarınızdaki kaşınma, soğuma, uyuşma ve ağrıları ciddiye almaya başlayın...

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    SOĞUK AYAKLAR

     

    “Ayağı soğuk” birçok insan için mecazi anlamda kullanılır. Ciddi bir sebep olmadığı halde soğuk ayaklara ve ayak parmaklarına sahip olmak zayıf kan dolaşımının işaretidir. Sigara içmek veya sigara nedeniyle zayıf akciğerlere sahip olmak kandaki oksijen seviyesini azaltır.

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    Atardamar çevresi rahatsızlığı ve diğer türlü kalp rahatsızlıkları atardamarınızın daralmasına ve vücuttaki kanın dolaşması için yeterli alan kalmamasına neden olur. El ve ayak gibi uzantılar zayıf dolaşımdan en kolay etkilenen yerlerdir, bu da kendini soğuk hissettirerek gösterir. Eğer sizin de ayaklarınız hep soğuk ya da uyuşuksa doktorunuza başvurarak altında herhangi tıbbi bir problem olup olmadığını öğrenmelisiniz.

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    KAŞINAN AYAKLAR

     

    Dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici olsa da kaşınan ayak normalde ciddi bir sağlık sorununun işareti değildir. Kaşınan, kabuklanan derinin suçlusu ayak mantarıdır. Bu tip enfeksiyonlar nemli ortamlarda gelişir, genelde parmakların arasında ve dar ayakkabı giydiği için ayağı terleyen insanlarda başlar. Ayak mantarı bulaşıcı olsa da mantar önleyici ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilebilir.

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