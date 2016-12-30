SAĞLIK HABERLERİ
30 ARALIK 2016
SAĞLIK

Gözler hakkında inanılmaz 21 gerçek!

30 Aralık 2016 Cuma, 10:13:08

Muhtemelen bu gerçeklerin bir kısmını biliyorsunuz ama eminiz ki bu bilgilerin bir kısmı sizi çok şaşırtacak...

  • 1
    1 | 24

    Tüm mavi gözlü insanların, atasının 10.000 yıl önce Karadeniz'in yakınlarında yaşadığı iddia ediliyor ve bu hala araştırılıyor.

  • 2
    2 | 24

    Mavi gözlü insanlar alkole daha dayanıklı...

  • 3
    3 | 24

    İnsan gözü 10 milyon rengi ayırt edebilir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300