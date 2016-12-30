SAĞLIK
Gözler hakkında inanılmaz 21 gerçek!
30 Aralık 2016 Cuma, 10:13:08 | Güncelleme: 12:10:08
Muhtemelen bu gerçeklerin bir kısmını biliyorsunuz ama eminiz ki bu bilgilerin bir kısmı sizi çok şaşırtacak...
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Tüm mavi gözlü insanların, atasının 10.000 yıl önce Karadeniz'in yakınlarında yaşadığı iddia ediliyor ve bu hala araştırılıyor.
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Mavi gözlü insanlar alkole daha dayanıklı...
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İnsan gözü 10 milyon rengi ayırt edebilir.
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İnsan gözü grinin 500 tonunu görebilir.
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Japon balıkları gözlerini kapatamazlar. Çünkü göz kapakları yoktur.
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Albert Einstein'ın gözleri New York'ta bir kasada duruyor.
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Bir devenin kirpiği çölde savrulan kumdan korunmak için 10.16 santim olmalı.
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Gözleriniz güneşten yanabilir. Dikkatli olmanızda fayda var...
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Kaşların arasındaki boşluğa 'Nasion' (kafatasında burun kemiği ile alın kemiğinin birleşme noktası ) adı verildiğini biliyor musunuz?
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Gün içerisinde uyanık olduğumuz saatlerde gözümüzü pek çok kez kırparız. Bu anlamda gün içerisinde gözümüzün kapalı kalma oranı yüzde 10.
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Ve biz her bir dakikada gözümüzü 12 kez kırparız.
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Arılar... Bekleyin... Tam tamına beş tane gözü var.
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Bukalemunlar gözlerini aynı anda iki yöne hareket ettirebilirler.
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Bilim adamları göz tembelliği olan kişilerin tedavisinde etkin bir şekilde tetris oyununu kullanır.
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Gece görüş gözlüklerinin neden yeşil olduğunu biliyor musunuz? Çünkü gözlerimiz yeşilin tonlarını diğer renklere göre daha çok ayırt ediyor.
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En yaygın göz küresi yaralanması, rimel fırçasıyla olanlardır...
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Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür...
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Ve gözlerden korkan, 'OMMATOPHOBIA' fobisi bulunuyor.
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Yunus balıkları bir gözü açık uyurlar.
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Kedilerin üç tane gözkapağı vardır.
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Gözleriniz açıkken hapşırmak imkansızdır. Ama siz isterseniz deneyebilirsiniz...
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