Anne adaylarına yılbaşı uyarısı!

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, anne adayının yılbaşında alkol tüketimi ve dengesiz beslenmesinin erken doğum, düşük, bebeklerde bedensel ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, anne adaylarını yılbaşında alkol tüketimi ve dengesiz beslenmeye karşı uyardı. Beslenmeye hayatın her döneminde olduğu gibi gebelik döneminde de dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer, doğacak bebeğin sağlığı ile annenin beslenmesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu vurguladı. Yılbaşında alkol tüketimi ve dengesiz beslenmenin erken doğum, düşük, bebeklerde bedensel ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunlara yol açabileceğine işaret eden Doç. Dr. Çoksüer, "Hamilelik esnasında bebeğin gelişimi beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında bebeğin organ gelişim safhası olduğu için özellikle bu dönemdeki anne adaylarının yılbaşı gecesinde yiyecek ve içeceklerine daha çok dikkat etmesi gerekir. Anne adaylarının yılbaşı sofrasında açlık hissinin kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Gecenin coşkusuna kapılarak sınırsız alkol ve gıda tüketimi, yeni yılın ilk gününün sabahına anne adayında ishal, mide bulantısı, besin zehirlenmesi, kan şekeri yüksekliği ve bebekte de sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

"BELİRLİ BİR SAATTEN SONRA YEMEK YENMEMELİ"

Yılbaşı akşam yemeği menüsünün genellikle bol çeşitli hazırlandığını ifade eden Doç. Dr. Çoksüer, şunları kaydetti: "Her lezzetten azar azar tüketmek ve belirli bir saatten sonra yemek yemeyi bırakmak önemlidir. Yemeklerde düşük yağ içeriğine sahip balık, hindi ve tavuk eti tercih edilmelidir. Kırmızı et tüketilecekse, kızartma etler yerine fırında veya ızgarada pişirilen etler tüketilmelidir. Yılbaşı sofrasında hamurlu tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar bulunmalıdır. Yemekler yavaş yavaş tüketilmeli, yılbaşı sofrası çok geç saatlere kadar kalmamalı, yemek çok geç saatte yenilmemelidir. Kızartmalar yerine yoğurtlu, zeytinyağlı sebzeler ve bol yeşillikli salatalar tüketilmelidir. Öğünlerinizi az ve sık planlayın. Ayrıca, yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve tatlı tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Anne adaylarının yılbaşı gecesi alkol tüketiminden ve sigara içilen ortamdan uzak durması gerekir. Uyumadan önce bol su içsinler ve güne kahvaltı ile başlasınlar. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenip gün içerisinde sıvı tüketimini arttırsınlar."

İHA