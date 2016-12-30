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Savaçşı hücre
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Beyin tümöründe ‘savaşçı hücre’ umudu

ABD’de bir beyin tömörü vakasında uygulanan yöntem, hastalığın tedavisinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bağışıklık sisteminden üretilen savaşçı hücreler, kanserli hücrelerin yok edilmesinde önemli rol oynadı

30 Aralık 2016 Cuma, 10:53:25 Güncelleme: 10:54:53

ABD’nin California Eyaleti’nde bir kanser kliniğinde geliştirilen tedavi yöntemi, beyin tümörü için yeni bir umut kapısı oldu. New England Journal of Medicine Dergisi’nde yayınlanan bir makaleye göre, CAR-T adı verilen immunoterapi yöntemi ilk kez 50 yaşındaki Richard Grady adındaki bir hastada başarılı oldu. Hastadan alınan bağışıklık sistemi hücreleri laboratuvar ortamında geliştirilerek, ‘savaşçı’ T hücreleri bir tüp içinde beynin omurilik sıvısı üreten bölgesine konuldu. Bu yolla omurilik içlerine kadar ulaşan T hücreleri, kanserli hücreleri yok etti. Kanser tedavi merkezinden Doktor Behnam Badie, CAR-T ismini verdikleri yöntemi ‘olağanüstü’ olarak tanımlayarak, tedavinin araştırılması için daha büyük imkânlar sağladığını belirtti. Badie’ye göre bu yöntem, meme ve akciğerde de hastaya zarar vermeden ulaşılması güç bölgelerde oluşan kanserlerin yok edilmesinde kullanılabilir.

 

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