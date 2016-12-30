Fil hastası Ayşe Değirmenci nefes bile alamıyor!

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Nefes almada güçlük çekiyorum. Sadece zaruri ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar yürüyebiliyorum. Hastaneye gitmem için taksi çağırıyoruz. Gidiş için parasını ödesek, dönüş için paramız kalmıyor diyen Değirmenci Devletimizden ve hayırseverlerden kızıma bir iş versinler" dedi.