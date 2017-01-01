SAĞLIK HABERLERİ
01 OCAK 2017
Kalp pili korsan
SAĞLIK

Kalp pilleri bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilir

ABD hükümeti akıllı kalp pillerinin ve ağ üzerinde çalışan diğer sağlık cihazlarının olası siber güvenlik açıklarıyla ilgili üreticilere yönelik uyarı yayımladı

01 Ocak 2017 Pazar, 09:44:16 Güncelleme: 10:17:32 AA

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sağlık cihazı üreticilerini siber güvenlik açıklarına karşı uyaran bir kılavuz yayınladı. Kurum özellikle yeni model akıllı kalp pilleri ve ağ üzerinden çalışan cihazların bilgisayar korsanlarının hedefi olabileceğine dikkat çekti.



FDA yetkilisi Suzanne Schwartz kurumun internet sitesinde konuyla ilgili yayınladığı yazısında günümüzde tıbbi cihazların hastanelerde ve hatta hastaların evlerindeki ağlar üzerinden internete bağlandığını, bunun hasta bakımı açısından büyük bir ilerleme olarak değerlendirilmesine karşın, aynı zamanda siber güvenlik ihlallerine de kapı araladığının altını çizdi.

Günümüzde siber güvenlik tehditlerinin gerçek, kalıcı ve sürekli değişen bir yapıda olduğunu ifade eden Schwartz, "Bilgisayar korsanlığı geliştikçe, siber saldırıların sahası da genişliyor. Ağ teknolojileri sayesinde hasta bakımında sağlanan ilerlemelerle siber güvenlik ihlallerinin yaratabileceği tehditler de artıyor" uyarısında bulundu.

Ritim bozukluğu olan hastaların derdine deva olan kalp pillerinin ağ üzerinde çalışma fonksiyonuna sahip yeni modelleri sayesinde hastadan doktora doğrudan veri aktarımı sağlanıyor ve uzaktan ayarlama yapma imkanı veriyor.

FDA'nın son birkaç yıldır bu tür cihazlarda hasta sağlığını tehlikeye atabilecek güvenlik kusurlarını ortaya çıkarmak için, iyi niyetli bilgisayar korsanlarını kullanarak siber güvenlik açıklarını sınayan çalışmalar yürütüyordu. Kurum, en son 2015 yılında özel bir şirketin ürettiği akıllı insülin pompasının, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebileceği gerekçesiyle, hastaneler tarafından kullanılmamasını tavsiye etmişti.

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