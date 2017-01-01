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Solunum testiyle 17 tanı yapılabilecek

Bilim adamları, solunum testiyle 8 kanser çeşidi dahil 17 hastalığı teşhis edebilen cihaz üretmeyi başardı

01 Ocak 2017 Pazar, 10:00:00 Güncelleme: 13:37:06 AA

American Chemical Society sitesinde yayımlanan rapora göre, 5 ülkeden nanoteknoloji uzmanları tarafından üretilen "Na-nose" adındaki yeni cihaz, nefes testiyle 17 farklı hastalığı tanımlayabilen ilk buluş özelliği taşıyor.

Na-nose cihazı, yapay zeka tarafından kontrol edilen içerisindeki partiküller vasıtasıyla insan nefesini inceleyerek her hastalığa özgü kimyasal yapıları ayırt edebiliyor.

Her hastalığın insan nefesinde bulunan yüzlerce Uçucu Organik Bileşikte (VOC) özel bir iz düşüme sahip olduğunu belirten araştırmacılar, cihazın 8'i kanser çeşidi, 17 farklı hastalığa ait 13 farklı bileşkeyi tanımlayabildiğini belirtti.

ABD, Çin, Fransa, İsrail ve Letonya'dan araştırmacıların katıldığı çalışmayı yürüten İsrail Teknoloji Enstitüsünden Profesör Hassam Haick, yaptığı açıklamada, her insanın kendine özgü parmak izi olduğu gibi her hastalığın da kimyasal bileşiklerden oluşan kendine özgü özellikler taşıdığını söyledi.

Nefesin, hastalık teşhisinde önemli bir ham madde olduğunu vurgulayan Haick, "Artık elimizde hastalıkları tespit edebilen zarif ve düşük maliyetli bir cihaz var. Hastalara rahatsızlık vermeyen bu yöntemi, ihtiyaç duyulduğu her an defalarca kullanabiliriz." şeklinde konuştu.

Haick, bir kimyasal bileşimin hangi hastalığa özgü olduğunu cihazın yapay zekasına öğretilebileceğini kaydederek, "Bu yöntem, farklı maddelerin algılanması için köpeklere verilen eğitime benziyor." dedi.

Araştırmacılar, yeni cihazın, ABD, Çin, Fransa, İsrail ve Letonya'da bin 404 hastadan alınan 2 bin 800 nefes örneği üzerinde denendiğini ve yüzde 90 ihtimalle kesin sonuç verdiğini ifade etti.

Cihaz, 8 kanser çeşidi dışında, Parkinson, MS ve Crohn gibi önemli hastalıkların teşhisinde kullanılabiliyor.

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