Guatrda erken teşhis önemli!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, halk arasında guatr olarak bilinen tiroid bezi hastalığında erken teşhis ve tedavinin hastanın gelecek yaşantısı için önemli olduğunu söyledi.

Op. Dr. İlhami Beyaztaş, boynun ön kısmında endokrin organlarının bir parçası olan tiroid bezinin görevinin vücut için elzem olan bazı hormonları ürettiğini, tiroid bezi hastalığına yakalananların vakit kaybetmeden cerrahi müdahale için karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Op. Dr. Beyaztaş şöyle konuştu: "Tiroid bezi hastalıklarının en önemlisi cerrahi açıdan baktığımız zaman zehirli guatr ve nodül dediğimiz yapılardır. Biz cerrahiye hastayı iki nedenden dolayı gönderiyoruz. Bunlardan bir tanesi zehirli guatr. Çünkü tedavi edilmezse zehirli guatr bir süre sonra tüm vücudu etkilemeye başlıyor, hipertansiyon oluşturuyor. Kalbe, böbreklere ve diğer bütün organlara zarar vermeye başlıyor. O yüzden bunun erken teşhisi ve bir an önce de tıbbi ve cerrahi müdahalelerinin yapılması hastanın gelecek yaşantısı ve sağlığı açısından çok önem arz ediyor. Bir de tiroid bezinin diğer bir yönü nodül dediğimiz yapıları. Bu nodül yapıları sebebi tam belli olmayan tiroid bezi. Çünkü hormonal bir organ olduğu için kişinin beslenme alışkanlıkları vücudun beyin tarafından oluşturulan hormonların aşırı üretilmesi veya beyinin kendisinde tümoral bir yapının oluşması, aşırı hormon salgılatması bu tiroid bezini büyütüyor. Tiroidin vücutta bulunduğu bölge çok önemli bir bölge, damar ve sinirlerin geçtiği bir bölge. O yüzden de cerrahisi birden fazla yapılması büyük riskler oluşturmakta. Onun için kararın çok iyi verilmesi gerekiyor. Kararı neye göre veriyoruz. Bizim için nodülün çapı önem arz ediyor. Mesela bir santim ve üzerindekilere biz mutlaka cerrahi öneriyoruz. Neden? Çünkü malin olma ihtimallerini düşünerek bir an önce yapılmasını istiyoruz. Nodülün tamamen çıkartılması gerekir ki, malin olma ihtimali nedeni ile tamamen temizlenmiş oluyor doku ve hasta bir daha ameliyat olmamış oluyor."

Op. Dr. İlhami Beyaztaş, hemoroid, tiroid (guatr), safra kesesi hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, karaciğer-dalak hastalıkları, meme cerrahisi, kasık ve göbek fıtıkları, kitleler ve benler, kıl dönmesi, endoskopi-kolonoskopi hastalıkları ile ilgili hasta kabulüne başladığını sözlerine ekledi.