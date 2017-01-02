Verem hala tehlikeli mi?

Halk arasında 'verem' olarak adlandırılan 'Tüberküloz'un hala dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olarak insanların sağlığını tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

1-7 Ocak Verem Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Köksal Hamzaoğlu, Tüberküloz'un dünyada ölüme yol açan 10 nedenden biri olduğunu söyledi. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin tüberküloz basili ile enfekte olduğunu ve bu insanların yüzde 10'unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağının düşünüldüğünü ifade eden Hamzaoğlu "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'Küresel Tüberküloz Raporu'na göre, dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler (insidans ve mortalite hızları) düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. Dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Tüberküloz 2015'te dünyada en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. DSÖ Raporuna göre 2015 yılında 1,8 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir" dedi.

Ülkemizde 2015 yılında Verem Savaş Birimlerine kayıtlı toplam tüberküloz hastasının 12 bin 772 olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu "Bu hastaların yüzde 56'sı erkek, yüzde 44'ü kadındır. Hastaların yaklaşık yüzde 64'ü akciğer tüberkülozudur. Yeni tespit edilen verem hasta sayısı her yıl ortalama yüzde 6-7 oranında azalmaktadır. İlimizde 2015 yılında 112 tüberküloz hastası tespit edilmiş ve tedavi altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

"Tüberküloz tedavi görmemiş aktif tüberkülozlu kişilerin, öksürme ve hapşırmasıyla ortama yayılan mikrobun solunum ile alınması sonucu bulaşır" diyen Hamzaoğlu "Bulaştırıcılıkta; basil kaynağıyla karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve havalanması önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşmaktadır. Vücut direnci düştüğü zamanlarda tüberküloz mikrobu tüberküloz hastalığına sebep olmaktadır. Tüberküloz hastalığı klinik belirtilerin ortaya çıktığı durumdur. Tüberküloz hastalığı en çok akciğeri tutar, ancak vücudumuzdaki bütün organları tutabilmektedir. Verem hastalığı belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesinin yanında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı gibi solunum yakınmaları da görülmektedir. Yakınmalar genellikle hafif başlar ve yavaş ilerler. Bu nedenle, birçok hasta doktora başvurmakta gecikir. Bazıları da yakınmalarını sigara ya da başka bir nedene bağlar. Doktora başvuru gecikince, hastalık akciğerleri ya da tutulan diğer organları tahrip eder. Üç haftadan uzun süren öksürüğü olan vatandaşlarımız erken tanı için en yakın sağlık kurumuna başvurmalıdır. İlimizde, tüm Aile Sağlığı Merkezleri ile Ortahisar Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaş Biriminde şüphelilerin ücretsiz muayenesi ve balgam örnekleri alınarak gerekli tetkikleri yapılmaktadır. Verem Savaş Dispanser Birimimizde ücretsiz olarak şüpheli bireylerin akciğer grafileri, mikrofilmleri ve balgam tetkikleri yapılmaktadır" diye konuştu.

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ

Tüberküloz teşhisi konulan hastaların tedavilerinin ücretsiz olarak sağlık personellerinin kontrolünde DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) ile gerçekleştiğini kaydeden Hamzaoğlu "Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur ve şikayetleri azalır. Hasta iyileştiğini düşünerek ilaçlarını almaması durumunda, hem hastalığın tedavi süresi çok uzamakta, hem de ciddi maliyetler ortaya çıkmaktadır. Tüberküloz tedavisi doktor gözetiminde aksatılmadan planlı bir şekilde yapılmalıdır. Düzenli yapılan her tedavi hem başarılı sonuç vermekte, hem de tedavi maliyetini düşürmektedir. Yeni tüberküloz hastalarının standart tedavisinde genellikle ilk iki ay dört ilaçla ve daha sonra 4 ay 2 ilaçla olmak üzere toplamda altı aylık tedavi uygulanmaktadır. BCG (verem) aşısı, özellikle çocuklarda yaygın ve öldürücü tüberküloz hastalığını önlemede çok etkilidir. Tüberkülozla mücadelenin temelini oluşturan BCG aşısı bebeklere Aile Sağlığı Merkezlerimizde 2. ayın sonunda ücretsiz olarak yapılmaktadır" şeklinde konuştu.