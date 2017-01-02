SAĞLIK HABERLERİ
02 OCAK 2017
Propolis
SAĞLIK

Propolis kemoterapinin yan etkilerini engelleyebilecek!

Prof. Dr. Sibel Silici, Erciyes Teknopark'ta yürüttüğü çalışma ile propolisi zeytinyağında çözündürerek, yeni bir gıda takviyesi üretti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:13:25 Güncelleme: 13:19:59 İHA

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, arıların kovanlarını kapladıkları propolis maddesini, zeytinyağında çözündürerek, etkili ve sağlıklı bir ürün haline getirdi. Ürün, hastalıklardan koruyucu destek tedavi sağlayabileceği gibi kemoterapinin yan etkilerini en aza indirgeyebilecek.

20 yıldan bu yana propolis ile ilgili araştırmalar yürüten Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, Erciyes Teknopark'ta yürüttüğü çalışma ile propolisi zeytinyağında çözündürerek, yeni bir gıda takviyesi üretti.

Alkol, su, kimyasal madde ve katkı maddesi içermeyen şurup ve kapsül şeklindeki gıda takviyelerinin, mevcutta alkol ya da suda çözündürülerek kullanılanlardan daha yüksek etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sibel Silici, "Propolisin daha çok alkol ve suda çözünmüş ürünleri bulunuyor. Alkolde çözündürülen uzun sureli kullanımda karaciğer için sıkıntı oluşturabilir. Suda ise çözünme ve dolayısıyla yararlı hale gelme aktivitesi çok düşüktür. Ben propolis ürünlerinin alkolsüz olmasından yanayım. Ürün her şeyden önce sağlık açısından faydası bilinen zeytinyağı ile hazırlandığı için aktif değeri bir kat daha yükselmiş oluyor. Bir diğer önemli konu ise, mevcuttaki değişik propolis ürünlerinin kullanımıyla ilgili doz çalışması yapılmaksızın 10 damla, 20 damla gibi farazi söylemler olabiliyor, oysa bütün ürünlerde her bir damla içindeki aktif madde miktarının bilinmesi, doz çalışmasının yapılması ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla bu ürün tüm bu açılardan farklılık arz ediyor" diye konuştu.

HAYVAN TESTLERİNİN SONUÇLARI BAŞARILI 

Ayrıca ürünle ilgili olarak, hayvan deneylerinin yapıldığını ve insan deneyleri için de etik kurul kararlarının alındığını belirten Prof. Dr. Sibel Silici, ürünün kemoterapi alan hastalar başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar ve hastalıklardan korunmak isteyenler tarafından da tercih edilebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Sibel Silici, ürünün kullanım alanlarına dair şu bilgileri verdi:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKI SAĞLIYOR

"Propolis, bağışıklık sistemine katkı sağladığı için mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanabilir. Bununla birlikte Antimikrobiyel, antioksidan, antikarsinojen ve antidiyabetik etkileri kanıtlandığı için bu noktada pek çok hastaya destek tedavi anlamında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle boğaz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu geçiren, bağışıklık sistemi düşük olan insanlarda kullanılmasını, yine kemoterapi alanlarda, kemoterapinin yan etkilerine fayda sağlaması anlamında tavsiye ediyoruz. Propolisin en çok çalışan konularından biri de antimikrobiyal aktivitesi. Sadece bakterilere karşı değil aynı zamanda antifungal ve antiviral özelliği de var. Pek çok virüse karşıda antiviral etkinliği de test edilmiş durumda. Zaten bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek sağlaması bu anlamda da virüslere karşı etkisini göstermiş oluyor. Ancak şu var ki, bu ürün destek tedavi ürünüdür. Dolayısıyla hastalar normal rutin tedavilerini bırakmaksızın propolis gibi destek tedavi sağlayan ürünlerden de fayda sağlamak üzere, daha kısa sürede daha çabuk yan etkilerden korunarak iyileşebilirler."

Prof. Dr. Sibel Silici, nutralterapy.com adresinden ürüne ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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