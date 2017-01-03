SAĞLIK HABERLERİ
03 OCAK 2017
Batım Kayra Olgun
SAĞLIK

Küçük Batım’a umut aranıyor

5 yaşındaki Batım Kayra Olgun, hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor

03 Ocak 2017 Salı, 05:12:31 Güncelleme: 07:38:50

Ankara’da ev kadını anne ile konfeksiyon işçisi babanın tek çocuğu olan 5 yaşındaki Batım Kayra Olgun, daha anne karnındayken hastalıkla tanıştı. Anne 5 aylık hamileyken ona polikistik böbrek hastalığı tanısı konuldu. 7 aylıkken sezaryenle dünyaya gözlerini açan Batım’ı hastanelere mahkûm eden hastalıklar ardı ardına geldi. Doğumdan sonra kronik böbrek yetmezliği, ardından da portal hipertansiyon tanısı ve özofagus varis tanısı konuldu. Karaciğer nakli için Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduklarını belirten anne Pınar Olgun, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Batım’ı nakle uygun gördüler. Nakil sırasına yazıldık. Şimdi hem böbrek, hem karaciğer yetmezliği nedeniyle takiplerimiz devam ediyor. Doktorlar karaciğer naklinin kesin çare olmadığını söylüyor. Yaşama şansı % 10 ama onu her an acılar içinde kıvranırken görmenin tarifi yok. Oğlum için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

LEYLA ÜNAL/GAZETE HABERTÜRK

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