Küçük Batım’a umut aranıyor

Ankara’da ev kadını anne ile konfeksiyon işçisi babanın tek çocuğu olan 5 yaşındaki Batım Kayra Olgun, daha anne karnındayken hastalıkla tanıştı. Anne 5 aylık hamileyken ona polikistik böbrek hastalığı tanısı konuldu. 7 aylıkken sezaryenle dünyaya gözlerini açan Batım’ı hastanelere mahkûm eden hastalıklar ardı ardına geldi. Doğumdan sonra kronik böbrek yetmezliği, ardından da portal hipertansiyon tanısı ve özofagus varis tanısı konuldu. Karaciğer nakli için Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduklarını belirten anne Pınar Olgun, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Batım’ı nakle uygun gördüler. Nakil sırasına yazıldık. Şimdi hem böbrek, hem karaciğer yetmezliği nedeniyle takiplerimiz devam ediyor. Doktorlar karaciğer naklinin kesin çare olmadığını söylüyor. Yaşama şansı % 10 ama onu her an acılar içinde kıvranırken görmenin tarifi yok. Oğlum için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

LEYLA ÜNAL/GAZETE HABERTÜRK