SAĞLIK HABERLERİ
03 OCAK 2017
SAĞLIK

Obez ebeveynlerin çocukları gelişimsel bozukluğa daha açık!

03 Ocak 2017 Salı, 08:50:29 AA

Bilim insanları, obez ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel aksaklık riskine daha açık olduğunu belirledi

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    Bilim insanları, obez ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel aksaklık riskine daha açık olduğunu bildirdi.

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    ABD Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan araştırmada, obez anne ve babaların çocuklarının, erken gelişim safhasında sosyal, zihinsel ve motor yetenekleri bakımından yaşıtlarının gerisinde kaldığı belirlendi.

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    Sağlık Bakanlığının New York Eyaletinde yürüttüğü "Upstate Kids" sağlık taramasının verilerini kullanan araştırmacılar, 2008-2010 arasında, doğumdan 4 ay sonra taramaya katılan 5 binden fazla anne ve çocuğa ait test sonuçlarını incelemeye aldı.

 

 

 

 

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