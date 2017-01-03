Kızılay: 'Kan stoklarımız yetersizdir'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle stoklarda kırmızı alarm verildiğini ifade ederek, "Malumunuz kan sürekli bir ihtiyaçtır" açıklamasında bulundu.

Dr. Kınık, #son dakika hashtag'i ile "kan stoklarımız yetersizdir! Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz. 1 ünite Kan 3 can kurtaracak" paylaşımında bulundu.

Kaynağı yalnızca insan olan kan, hayati önem taşır. O nedenle sağlıklı bireylerin belli aralıklarla kan bağışında bulunması gerekiyor.

Peki, kimler kan verebilir? Kan verecek kişinin yaşı, kilosu, sağlık durumu nasıl olmalı?



18-65 yaş aralığında 50 kg üstünde her birey Türk Kızılayı’nın ülke genelinde bulunan 17 Bölge Kan Merkezine, 64 Kan Bağışı Merkezine ve gezici kan bağışı ekiplerine kan bağışı için başvurabilir. Kişi, kan bağışı formunda yer alan sorular doğrultusunda geçirmiş olduğu hastalıklar ve tıbbi operasyonlar ile kullandığı ilaçlar gibi konularda hekimimize bilgi verir. 3. şahışlarla kesinlikle paylaşılmayacak olan bu bilgiler ışığında değerlendirmede bulunan doktorumuzun, kişinin sağlık durumunun kan bağışı için uygunluğu ile ilgili onay vermesinin ardından kan bağışı aşamasına geçilir.

Kan alma işlemi ne kadar sürer?

Kişi kan bağışı için müracaat ettiğinde, form doldurma ve kayıt sürecinin ardından muayeneye geçilir. Doktorumuzun verdiği onay doğrultusunda kan bağışı işlemi gerçekleştirilir. Kan bağış işleminin ardından bağışçılarımız dinlenme alanına alınarak soda ve bisküvi ikram edilir. Bu işlemlerin tümü ortalama 30-35 dakika sürmektedir.

Bağışçı, işlem bittikten sonra günlük yaşamına devam edebilir ancak bağışı bol sıvı (su) tüketilmeli, 2 saat sigara içilmemeli, bir sonraki öğünden önce alkol tüketilmemelidir ve bedenini yoracak faaliyetlerden kaçınmalıdır. (sauna, spor).

Bağışlanan kanlar hangi işlemlerden geçiyor? Bağışlanan kanın kullanıldığında bağışçıya bilgi veriliyor mu?

Kanlar öncelikle serolojik testlerden geçer, kan gruplaması yapılır ve kullanım amaçlarına göre trombosit süspansiyonu (kan pulcukları), eritrosit süspansiyonu (alyuvar), plazma (akyuvar) olmak üzere ürünlerine ayrılır. Kullanıma hazır olan kan ürünleri uygun sıcaklıklarda depolanır ve hastanelerden gelen talepler doğrultusunda aynı ısı koşullarında nakli gerçekleştirilir.

Hastaneye çıkış yapılmak üzere hazırlanan kan bileşeninin üzerinde yer alan ve bağışçı bilgileri ile eşleşen barkot okutulduğunda bağışçımızın son bağışında ibraz ettiği cep telefonu numarasına, bağışlanan kanın bir ihtiyaç sahibi tarafından kullanıldığını bildiren bir teşekkür SMS’i gönderilir.

Sağlıklı bir insan ne sıklıkla kan vermeli?

Erkekler 90 günde bir yani 4; kadınlar ise 120 günde bir yani 3 kez kan bağışında bulunabilir.

HANGİ KAN GRUBU DAHA ŞANSLI?



Kan vermenin faydaları var mı?

Kan vermenin tıbbi olarak kanıtlanmış herhangi bir faydası ya da zararı bulunmamaktadır ancak kan bağışlayan her birey, hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşamaktadır.

Kan bağışından sonra kişilerin kilo alacağı söylenir. Bu nedenle bazı insanlar kan vermekten çekinebiliyor. Kan bağışında bulunmanın, kilo alıp verme ile ilgili herhangi bir etkisi yoktur.

MADALYALI KAN BAĞIŞÇI SAYISI 79 BİN OLDU

İlaç kullanan bir kişi kan verebilir mi?

İlaç kullanımı geniş kapsamlı bir konudur ve bağışçının, kan merkezlerimize kan bağışlamak için geldiğinde hekim ile birebir konuşması gerekmektedir. Çünkü bu konu; kullanılan ilaçların türlerine ve neden kullanıldıklarına bağlı olarak kişiye göre özel olarak değerlendirilmektedir.