Sahte ürünlere dikkat!

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan listeye göre; birçok gıda şirketi ve restorana, lahmacun ve köftede kanatlı hayvan eti ve sakatat kullandığı için para cezası verildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise, jelatin ve bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Bakanlığın standart dışı madde kullanıldığını belirlediği ürünler arasında "takviye edici gıdalar", "bitkisel yağlar", "alkolsüz içecekler", "kahve", "baharat", "çikolata" ve "bitkisel çay" da var.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE BENZERİ ÜRÜNLER

Fiziksel gücü ve vücut enerjisini destekleyici özelliği sayesinde, performansı artıran, doğal, bitkisel ürünlerde sahte ürün kullanımı çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, cinsel performans artırıcı ürünlerin, ülkemizde 2 milyon kutu civarında satış rakamına ulaştığını belirtiyor; bunun en az 1 milyon adeti gerçekleştiren ve sahte ürün satışı ile en çok mücadelede eden firmalardan biri olarak marka sahibi olan Taylan Medikal Genel müdürü Cafer Yüksel’e aşağıdaki soruları sorduk.

Sahte ürün satışı sizi de etkiliyor mu?

Maalesef etkiliyor. Söylenen satış rakamlarının yüzde 80'i sahte ürünlerden oluşuyor. Yeni yasa ve Çağlayan adliyesinde yeni oluşturulan Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma bürosu sayesinde bundan sonraki dönemde sahte ürün satışlarında çok daha etkili bir mücadeleye olacağını düşünüyoruz. Bu konuda özellikle Fikri ve sınai haklar soruşturma bürosu konuya çok ciddi yaklaşıyor ve anında müdahaleler için her türlü kolaylığı gösteriyorlar. Sahte ürünler hem tüketici açısından ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor hem de pazarda bu işi ciddiyetle yapan firmalara ekonomik olduğu kadar marka güvenilirliğine ciddi zararlar veriyor.

Yıllardır sürdürdüğümüz bu mücadelenin yasalarla ve savcılıkla desteklenmesi bu sektör için oldukça önemli bir gelişme.

Sahte ürünlerin önüne geçmek için ürünlerimizin üzerine üretim kodları basıyoruz. Ürünlerin üzerindeki kodları web sitemizden sisteme girerek sahte olup olmadığı kontrol edilebiliyor. Tabii ki kullanıcıların bu ürünleri seyyar satış noktalarından değil internet sayfamızdan, eczane ve zincir mağazalardan almaları bu riski tamamen ortadan kaldıracaktır.



Firma sertifikalarınız var mı?

Taylan Medikal TS EN ISO 9001, Helal Gıda ve Tarım Bakanlığı Serbest Satış Sertifikasına 10 yıldır sahip olan bir firmadır.

Taylan Medikal A.Ş.’nin en önemli misyonu, önce insan sağlığı olduğundan; tüm ürünlerde en üst kaliteye ulaşmayı ilke edinmiştir. Bu yüzden kullandığımız plastik ambalajlar dahil (tüpler vs.) Hollanda’dan ithal olup tıbbı ve kişisel bakım ürünleri için sertifikalıdır.

Hedefleriniz nelerdir?



Öncelikle Türkiye'deki en güvenilir ve sorumlu medikal firması olmaktır. Hedefimiz; kişisel bakım ve sağlık ürünlerinde Avrupa ve Amerikalı partnerlerimizle sürekli işbirliği içersinde olarak içerikleri Dünya standartlarında olmak üzere yeni ürünleri Türkiye pazarına sokmak ve Türkiye'deki partnerlerimizle eşdeğer standartlarda üretimlerini yaparak Türk ve komşu ülkelerdeki tüketicilere optimum fiyatlarla sunabilmektir. İnovasyon 2013 yılından itibaren bizim için büyülü bir kelime oldu; bu amaçla Ar-ge ekibimiz aralıksız olarak yerli ve yabancı partnerlerimizle işbirliği içersinde çalışmaktadır. 2017 yılında birçok yeni ürün ve yeni pazarları hedefliyoruz bu amaçla gerek Türkiye genelinde gerekse komşu ülkelerdeki distribütör ağımızı daha da genişleterek büyümeyi hedefliyoruz