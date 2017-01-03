"Özgür Kız" Ayşe Teyze yağlarını aldırdı!

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Orada Arap, Endülüs, İspanya ve Osmanlı kültürü bir arada olduğu için bana cazip gelmiştir. Japonlarla Çinlerin çok çalışkan bir ırk olduğu ve çok saygılı bir toplum oldukları beni cezbetmişti. Buraları da gezersem çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş olurum" ifadelerini kullandı.