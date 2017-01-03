SAĞLIK HABERLERİ
03 OCAK 2017
SAĞLIK

"Özgür Kız" Ayşe Teyze yağlarını aldırdı!

03 Ocak 2017 Salı, 15:37:29 İHA

10 yılda 25 ülkeyi dolaşan 60 yaşındaki Ayşe Kurucu şimdi de sırtındaki yağlardan kurtulmak için Samsun'da ameliyata girdi

  • 1
    1 | 11

    Kaybettiği fotoğraf makinesini kendisine ulaştırmak için fotoğrafı incelenince sosyal medyayı şaşkına çeviren Ayşe Teyze, geçtiğimiz günlerde bulunmuştu.

  • 2
    2 | 11

    10 yılda 25 ülkeyi dolaşan 60 yaşındaki Ayşe Kurucu şimdi de sırtındaki yağlardan kurtulmak için Samsun'da ameliyata girdi.

  • 3
    3 | 11

    İzmir'de yaşayan ev hanımı, üç çocuk annesi Ayşe Teyze, eşinin kıskançlıkları nedeniyle kapının önüne bile çıkamazken şimdi dünyayı gezen bir seyyaha döndü. 60 yaşındaki Ayşe teyze kendi deyimiyle 'Özgür Kız' oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra 10 yılda 25 ülkeyi gezen Ayşe teyze, o ülkelerde çektirdiği fotoğrafların bulunduğu makineyi kaybedince hayatı değişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300