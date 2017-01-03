1980 yılının ilk bebeği, 2017'nin ilk bebeğini doğurdu

İzlanda'da ilginç bir olay meydana geldi. 1980 yılının ilk bebeği Katrín Guojonsdottir, 2017 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Guojonsdottir, 37 yıl sonra dünyaya getirdiği bebeğiyle aynı doğum gününe sahip.

Visir gazetesinde yer alan habere göre; anne Katrín Guojonsdottir, "Bunun şakasını dün yapmıştık ama gerçek olacağına hiç ihtimal vermedik" açıklamasında bulundu.

Annesiyle aynı doğum gününe sahip olan bebek ise Guojonsdottir çiftinin üçüncü çocuğu oldu.