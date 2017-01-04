Çikolata kisti nedeniyle 3 yıldır karın ağrısı yaşıyordu!

Karnındaki 15 santimetrelik çikolata kisti nedeniyle üç yıldır karın ağrısı sorunu yaşayan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Kayserili Ümit Karagöz, gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ümit Karagöz, sağ yumurtalığında büyüyen 15 santimetrelik çikolata kisti nedeniyle üç yıldır karın ağrısı sorunu yaşıyordu. Ağrılar yüzünden yaşamı altüst olan genç kadın, pek çok doktora gitti ve kendisine daha önce sezaryen doğum yapmış olduğu için açık ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyat korkusu nedeniyle operasyonu geciktiren Karagöz'ün ağrıları ve kanamaları dayanılmaz boyuta geldi. Ümit Karagöz, konu ile ilgili yaptığı araştırma sonucunda laparoskopik yani kapalı ameliyat konusunda deneyimli bir ekip aradı ve özel bir hastaneye başvurdu. Ümit Karagöz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

"GÜNLERCE YATMAN GEREK DEMİŞLERDİ, BİR GÜNDE TABURCU OLDUM"

Ümit Karagöz, ameliyattan hemen sonra ayağa kalkıp taburcu olabilecek duruma gelmesine çok şaşırdığını belirterek, " Bilseydim üç yıldır bu ameliyatı çoktan olurdum. Daha önce gittiğim doktorların tümü kapalı yöntemle ameliyat olamayacağımı, mutlaka operasyonun açık yöntemle yapılması gerektiğini söylemişti. Çocuklarım da olduğu için o süre içerisinde onlara bakamayacağımı, günlerce yatmam gerektiğini düşünmüştüm. Fakat şimdi ameliyattan hemen sonra ayağa kalkabildim. Hastanede yatmadan normal hayatıma geri dönebildim. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Gökalp Öner'e ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HER 10 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Genel anestezi altında yapılan kapalı ameliyatta minimal yöntemle yumurtalıklara ve rahme zarar verilmeden kistin çıkartıldığını belirten Doç. Dr. Gökalp Öner, "Hastamıza teşhis 3 yıl önce konulmuş ve o günden bu yana kendisi ağrılarla yaşamış. 45 dakika süren çok başarılı bir ameliyat sayesinde artık ağrı ve kanama sorunu yaşamayacak. Hastamızın iyileşme süresi de bu yöntem sayesinde son derece kısaldı ve çocuklarının bakımını istediği şekilde sürdürebilecek" dedi.

ÇİKOLATA KİSTİ 18-45 YAŞ ARASINDA SIK GÖRÜLÜYOR

Çocuk sahibi olmak isteyen her 5 kadından birinde görülen çikolata kistinin zamanla kısırlığa neden olduğunu ifade eden Doç. Öner, "Üreme çağındaki 18-45 yaş arasındaki her 10 kadından 1'inde görülen çikolata kisti nedeniyle kadınların adet dönemleri ağrılı geçmektedir. Çikolata kisti; kabızlık, karın ağrısı ve şişkinliğe neden olur. Kadınların yaşam konforunu ciddi ölçüde olumsuz etkileyen çikolata kistlerini kapalı yöntemle almak hastaya büyük konfor sağlamaktadır. Hastalar ameliyattan 5 saat sonra evlerine ve normal hayatlarına geri dönebiliyor" ifadelerini kullandı.