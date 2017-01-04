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04 OCAK 2017
İlk yardımın ilk kuralı
SAĞLIK

İlk yardımın ilk kuralı: "Bilmiyorsan dokunma"

Doç. Dr. Cem Ertan, doğru yapılan ilk yardım müdahalesinin hayatta kalma ihtimalini yüzde 50 oranında artırdığını ifade etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:34:08 Güncelleme: 11:42:51

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, doğru yapılan ilk yardım müdahalesinin hayatta kalma ihtimalini yüzde 50 oranında artırdığını ifade ederek, ilk yardım eğitimi bilmeyen bir kişinin hastaya dokunmaması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Cem Ertan, doğru uygulandığında hayat kurtaran ilk yardım eğitimleri hakkında bilgi verdi. 

TEMEL İLK YARDIMI BİLMİYORSANIZ...

Doç. Dr. Ertan, ilk yardım eğitimine günlük yaşantının her alanında ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, özellikle farklı risk gruplarında çalışan bireyler için alınacak ilk yardım eğitimlerinin çok daha fazla hayati önem taşıdığını söyledi. İlk yardımda öncelikli olarak yapılması gereken 3 aşama olduğunu anlatan Doç. Dr. Ertan, "Yaralıyı güvenceli bir yere almak, teşhis koymak ilk yardım yapmak ve ambulans çağırmaktır. Bunlar yapılması gereken 3 aşamadır. Temel ilk yardım eğitimi 'bilmiyorsan dokunma, önce zarar verme' anlayışı ile yapılmaktadır.

10 DAKİKA MÜDAHALESİZ KALIRSA HAYATTA KALMA ŞANSI AZALIYOR

 

Hayatta kalmayı sağlamak ve kalıcı sakatlıkları önlemek ya da kopan bir uzvun doğru bir şekilde taşınması hayati bir öneme sahiptir. Ani bir kalp durmasında eğer başarıyla müdahale edilirse, ambulans gelene kadar kişinin hayatta kalması sağlanmış olur. Bir kişiye kalbi durduktan sonra 3-4 dakika içerisinde müdahale olursa sağ kalma ihtimali yüzde 50 oranında artıyor. Bu kişi 10 dakika müdahalesiz kalırsa, bu oran yüzde 2 veya 3'e iniyor. Toplumda ilk yardım eğitimi bilen kişilerin fazla olması, hayatta kalma oranını arttırıyor" diye konuştu

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