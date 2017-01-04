SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
Organ bağışı
SAĞLIK

Fransa’da ‘otomatik’ organ bağışı dönemi

Fransa’nın yeni sağlık yasasına göre, ölmeden önce aksini belirtmeyen herkes tüm organlarını bağışlamış sayılacak. Değişiklik tartışmalara neden olurken akla Türkiye’deki sistemi getirdi. Ülkemizde kişi organlarını bağışlamış olsa bile ailesinin izni gerekiyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:21:42 Güncelleme: 13:36:28

Fransa'nın otomatik organ bağışı kararı Türkiye’de yankı uyandırdı. Fransa Ulusal Meclis’inde kabul edilen sağlık yasasına göre, ölmeden önce aksini belirtmeyen herkes tüm organlarını bağışlamış sayılacak. Türkiye’de ise 2013 yılında organ bağışında “aile izninin kaldırılması” tartışılmış, ama daha sonra düzenleme geri çekilmişti. Türkiye’de, mevcut sisteme göre, ölen kişi organlarını bağışlamış olsa bile, aile izni gerekiyor. Aile, organ bağışını onaylamazsa ölen kişi bağış yapmış olsa bile organlar alınamıyor.

‘YÜZDE 23’Ü İKNA EDİLİYOR’

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yard. Doç. Dr. Cemal Ata Bozoklar, “Dünyada iki tip organ bağışı sistemi var. İlki bilgilendirilen sistem. İkincisi varsayılan sistem. Bilgilendirilen dediğimiz, aileden izin alınan; varsayılan ise ölen kişinin beyanının dikkate alındığı sistem. Fransa’daki Cemal Bozoklar uygulama, devletin bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Türkiye’de bu tip uygulamalar tepki çekebilir. Toplumun organ bağışına duyarlılığının artırılması gerekiyor. Türkiye’de hastanede beyin ölümü olduğunda organ nakil koordinatörüne bildiriyor. Koordinatör aileyi bilgilendiriyor. Türkiye’de beyin ölümü yaşanan kişilerin yüzde 23’ünün ailesi organ bağışını kabul ediyor. Bu düşük bir oran. Buradaki endişeleri gidermek devlet büyüklerimize düşüyor” diye konuştu. 

Lütfi ERDOĞAN / GAZETE HABERTÜRK

 

 

 

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