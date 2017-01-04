SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
SAĞLIK

Dar iç çamaşırı sperm kalitesini etkilemiyor!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:52:06

Prof. Dr. Allan Pace, şekilsel özellikler ve sperm DNA hasarı gibi farklı sperm parametrelerinin yaşam tarzı değişikliklerinden etkilenip etkilenmediğini araştırdı

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    Yakın zamana kadar doktorların erkek infertilitesi (kısırlığı) tanısı alan hastalarına değiştirilebilir yaşam tarzı unsurları üzerinde önerilerde bulunması genel bir yaklaşımdı.

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     Fakat son araştırmalar bu unsurların sperm kalitesi ve miktarı üzerinde bir etkisi olmadığını gösteriyor.

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    2012 Yılında İngiltere Sheffield ve Manchester Üniversitelerinden bir grup bilim adamının yayınladığı geriye dönük vaka- kontrol çalışmasında, yaşam tarzı değişikliklerinin hareketli sperm sayısı üzerine çok az etkisi olduğu gösterildi.

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