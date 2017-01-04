Dar iç çamaşırı sperm kalitesini etkilemiyor!

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Bu çalışmalar ışığında, klasik olarak sperm analizine ait parametrelerde gebe kalınabilirlik üzerine iyileşme sağlayacağı düşünülen sigara ve alkol kullanımının kısıtlanmasının, kullanılan iç çamaşırı tarzının rahat kullanımı olan çamaşırlar yönünde değiştirilmesinin ve kilo verilmesinin bir etkide bulunmadığı belirtilmiş ve bu nedenle yaşam tarzı değişikliği yapmak üzere üremeye yardımcı tedavilerin ertelenmesinin gebelik elde edilmesine katkısı olmamakta.