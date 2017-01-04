Odun kesen Gonca Gümüş parmaklarını elektrikli testereye kaptırdı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde elektrikli testereye elini kaptıran kadının kopan 3 parmağı İzmir'de operasyonla dikildi.

Alınan bilgiye göre, Dokuzçam Mahallesi'nde oturan Gonca Gümüş (23), 2 hafta önce odun kesmek için eşine yardım ettiği sırada sağ elini elektrikli testereye kaptırdı. 3 parmağı kopan Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İlk müdahalenin ardından burada mikrocerrahi uzmanı bulunmaması nedeniyle Gümüş'ün tedavisi için çevre illerdeki hastaneler araştırılmaya başlandı.

Aile, Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Yusuf Dural ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Uğurlu'yu arayarak yardım istedi. Uğurlu ve Dural, aileye yardımcı olmak için İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile görüştü. Tekin, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaparak aile için yardım istedi.

İZMİR'E NAKİL

Bu sırada İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mikrocerrahi uzmanı bir doktorun ameliyattan yeni çıkmasına rağmen hastanın aciliyetini göz önüne alarak tekrar ameliyata girebileceğini belirtmesi üzerine Gümüş, ambulansla İzmir'e sevk edildi.

İzmir'de yapılan ve yaklaşık 8 saat süren ameliyatın ardından Gümüş'ün kopan parmakları dikildi. Yaklaşık 2 hafta içerisinde sağlığına kavuşan Gümüş ve ailesi, Tekin'e gösterdiği yakınlık ve gayretleri nedeniyle teşekkür ederek çiçek verdi.

İl Sağlık Müdürü Tekin, bu tür vakalarda geçen sürenin çok önemli olduğunu, acil müdahale edilmesi gerektiğini belirterek "Parmak koptuktan sonra 6 saatlik bir süre var. Bu süreyi de göz önüne alarak çevre illerdeki hastaneleri araştırdık. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir meslektaşımız 6 saatlik bir ameliyattan çıkmasına rağmen hastamızı kabul etti." dedi.

Muğla'da bu ameliyatın yapılamadığını ve hastaların genellikle Denizli'ye sevk edildiğini aktaran Tekin, "Olayın yaşandığı gün Denizli'deki hocanın da ameliyatta olduğunu öğrendik ve yer arayışlarına başladık. Görüşmeler sonucunda İzmir'de ameliyatın yapılmasına vesile olduk. Hastamız da tekrar sağlığına kavuştu." diye konuştu.

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Yusuf Dural da İl Sağlık Müdürünün yaşanan süreci mesai dışında olmasına rağmen çok iyi bir organizasyonla çözdüğüne işaret ederek "Aile bize ulaştığında çok kısa bir zamanımız vardı. İl Sağlık Müdürümüzün gerekli girişimleri yaparak hastamızın parmaklarının tekrar yerine dikilmesinde çok önemli katkısı oldu. Gayretleri için çok teşekkür ediyoruz." görüşünü kaydetti.