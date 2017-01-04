SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
İnsan mezenter organ
SAĞLIK

İnsan vücudunda yeni organ keşfedildi

İnsan vücudunda bulunan mezenter adlı cismin sindirim sisteminin bir parçası olmadığı bu nedenle de artık bilimsel olarak insan organı olarak kabul edildiği açıklandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:31:42 Güncelleme: 20:16:16

İrlandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar mezenterin sindirim sisteminde bulunduğunu ancak farklı bir yapı ve görevi olduğu için sindirim sisteminin bir parçası sayılamayacağını belirterek mesenteri organ ilan etti.

Tam olarak ne işe yaradığı halen anlaşılamasa da daha önceden birkaç parçadan oluşan mezenterin aslında tek bir bilince sahip olduğu açıklandı.

Limerick Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar mezenter hakkında önceki bilgi ve yorumların 100 yıllık bir yanılgı olduğun ortaya koydu.

Araştırmalarını sürdüren bilim insanları organın tam olarak ne işlev gördüğünü ortaya koymak üzere çalışmalarına başladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransa’da ‘otomatik’ organ bağışı dönemi
SAĞLIK

"Ölmeden önce aksini belirtmeyen herkes tüm ...
Yeşil kartlılar artık tüp bebek yapabilecek!
SAĞLIK

Yeşil kartlılara müjde!
Sigara, eroin ve kokainden sekiz kat fazla bağımlılık yapıyor!
SAĞLIK

Kapalı ortamdaki her dört sigaradan biri...
Evde kanser yapan eşyalar nelerdir?
SAĞLIK

Evdeki bu eşyalar kanser yapıyor!
YÖK, sağlıkta şiddeti ele alacak
SAĞLIK

YÖK, sağlıkta şiddeti ele alacak
İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi tedavisi
SAĞLIK

İlerlemiş kanserde yeni umut sıcak kemoterapi ...
Elektronik burun projesi ile hastalıklar erkenden teşhis edilebilecek
SAĞLIK

ELEKTRONİK BURUN PROJESİ İLE HASTALIKLAR ERKENDEN TEŞHİS EDİLEBİLECEK
Dar iç çamaşırı sperm kalitesini etkilemiyor!
SAĞLIK

DAR İÇ ÇAMAŞIRI SPERMLERİ...
Yeşil kartlılar artık tüp bebek yapabilecek!
SAĞLIK

YEŞİL KARTLILARA MÜJDE!
Sigara, eroin ve kokainden sekiz kat fazla bağımlılık yapıyor!
SAĞLIK

KAPALI ORTAMDAKİ HER DÖRT SİGARADAN BİRİ...
YÖK, sağlıkta şiddeti ele alacak
SAĞLIK

YÖK, SAĞLIKTA ŞİDDETİ ELE ALACAK
Evde kanser yapan eşyalar nelerdir?
SAĞLIK

EVDEKİ BU EŞYALAR KANSER YAPIYOR!