İnsan vücudunda yeni organ keşfedildi

İrlandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar mezenterin sindirim sisteminde bulunduğunu ancak farklı bir yapı ve görevi olduğu için sindirim sisteminin bir parçası sayılamayacağını belirterek mesenteri organ ilan etti.

Tam olarak ne işe yaradığı halen anlaşılamasa da daha önceden birkaç parçadan oluşan mezenterin aslında tek bir bilince sahip olduğu açıklandı.

Limerick Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar mezenter hakkında önceki bilgi ve yorumların 100 yıllık bir yanılgı olduğun ortaya koydu.

Araştırmalarını sürdüren bilim insanları organın tam olarak ne işlev gördüğünü ortaya koymak üzere çalışmalarına başladı.