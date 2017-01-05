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05 OCAK 2017
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SAĞLIK

SGK'dan beş hastalığa yakın takip!

SGK, sağlık harcaması giderek yükselen 5 hastalığın seyrini durdurmak için “klinik kalite sistemi” kuruyor. Bu sistemle diyabet, inme, KOAH, hipertansiyon ve kalp krizi yakından takip edilecek

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:43:39 Güncelleme: 10:33:46

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tüm hastanelerde uygulanmak üzere “Klinik Kaliteyi Önceleyen Fiyatlandırma Modeli” için harekete geçti. İlk etapta son yıllarda hızla artış görülen diyabet, inme, KOAH, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ölçümlenmesi gereken hastalıklar olarak belirlendi.

SGK ve Sağlık Bakanlığı, hastanelerde bu hastalıkların tedavisiyle ilgilenen kliniklerin kalite ölçümlerini yapacak. Böylece kaliteye ve sonuca göre ödeme dönemi başlayacak. Örneğin, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde ayda 100 kalp krizi hastasının 90’ı kurtarılıyorsa, buna karşın İstanbul Üniversitesi Hastanesi’nde 100 hastanın 10’u kurtarılıyorsa aynı şekilde ödeme yapılmayacak. SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, “Bu hastalıklar için akademik derneklerin de yer alacağı bilim komisyonları tarafından, uluslararası standartlara göre istenilecek veriler belirlenip kayıt sitemi oluşturulacak. Her yıl oluşan veriler bilim komisyonu tarafından değerlendirilerek tedavi etkinliği ve kalitesi değerlendirilecek. Bu sayede hastalıkların yönetimi sağlanabilecek. Oluşan kayıt formları geri ödeme ile ilişkilendirilecek” dedi.

DİYABETİK AYAK SORUNU

Sistemin uygulanacağı diyabet hastalığını anlatan Koç, “20 yıl boyunca diyabet tedavisi gören, düzenli kontrollerine giden, ilaçlarını kullanan, dengeli beslenen, düzenli fizik aktivitelerini yapan bir vatandaşımız ile bu hassasiyeti göstermeyen hastamız arasındaki farkı görebilme ve aksayan noktaya müdahale edebilme imkânı bulabileceğiz. Amacımız diyabet vakasını yönetebilmek ve ‘diyabetik ayak’ diye ifade ettiğimiz ve yılda binlerce hastamızın sadece bu nedenle ayak ve bacak gibi bir uzvunun kaybına yol açan komplikasyonları azaltmak” diye konuştu. Sorunun tespitini ve çözümünü yapabilmek için önce Ulusal Klinik Kayıt Sistemi’ni kuracaklarını anlatan Koç, “Bütçe giderek artıyor ancak buna rağmen etkin tedavi alamadığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle 5 hastalıkla ilgili Türkiye’nin pek çok şehrinde merkezler kurmak gerekiyor.

Lütfi ERDOĞAN / GAZETE HABERTÜRK

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