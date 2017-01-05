Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Atatürk ortaokulu öğrencilerinden Derya Güven (14), TEOG’da 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi. Güven, 2011’de bahçede ailesiyle birlikte yemek yediği sırada kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ölümden dönmüştü. Başında kurşunla yaşayan ve beyin cerrahi olmayı isteyen başarılı öğrenci, “Günde 6-7 saat ders çalışarak yaklaşık 2 saat kitap okudum. Kafama kurşun olmasına rağmen çalışmayı bırakmadım” dedi.
GAZETE HABERTÜRK
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER