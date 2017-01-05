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05 OCAK 2017
Derya Güven
SAĞLIK

Kafasındaki kurşunla TEOG şampiyonu oldu

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Atatürk ortaokulu öğrencilerinden derya Güven (14), TEOG’da 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:11:16 Güncelleme: 10:19:48

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Atatürk ortaokulu öğrencilerinden Derya Güven (14), TEOG’da 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi. Güven, 2011’de bahçede ailesiyle birlikte yemek yediği sırada kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ölümden dönmüştü. Başında kurşunla yaşayan ve beyin cerrahi olmayı isteyen başarılı öğrenci, “Günde 6-7 saat ders çalışarak yaklaşık 2 saat kitap okudum. Kafama kurşun olmasına rağmen çalışmayı bırakmadım” dedi. 

GAZETE HABERTÜRK

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