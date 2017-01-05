SAĞLIK HABERLERİ
05 OCAK 2017
Sigara yasağı
SAĞLIK

Restoranların "bir kısmı açık" alanlarında da sigara içilemeyecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütünle mücadele kapsamında sigara içilmesine izin verilen ve açık alan olarak tanımlanan yerlere ilişkin yeni yasal düzenleme yapılacağını belirtti

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:17:39 Güncelleme: 11:28:54 AA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütünle mücadele kapsamında sigara içilmesine izin verilen ve açık alan olarak tanımlanan yerlere ilişkin yeni yasal düzenleme yapılacağını belirterek "Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak." dedi.

Bakan Akdağ, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ülke programlarını 2017'de çok belirgin hale getireceklerini, bu kapsamda tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti.

Yürütülen programlar sonrasında sigara içme oranının yüzde 31'den yüzde 26'lara düştüğüne ancak gençlerde sigara içme oranında artış yaşandığına dikkati çeken Akdağ, medya kampanyalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. Akdağ, kapalı alanlarda sigara yasağını çok daha sıkı bir şekilde takip ederek tütünle mücadelede yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi.

"Bu dönemde iki iş daha yapacağız" diyen Bakan Akdağ, sigaranın marketlerde dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda bulundurulacağını, sigara paketlerinde markaların belli olmayacağını ve paketin her tarafında uyarılar yer alacağını aktardı.

Akdağ, tütünle mücadelenin kapsamının bu yıl içerisinde daha da genişletileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak."

MEVCUT UYGULAMADA YASAK OLAN YERLER

Mevcut uygulama kapsamında illere gönderilen 2015-2018 Tütünle Mücadele Eylem Planı'na göre, çocukların faydalandığı tüm açık alanlar, yürüyüş yolları, spor yapılan aletli egzersiz alanlarında da sigara içilmesi yasaklandı.

Havaalanı, otobüs terminali, tren garı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, sağlık kurum ve kuruluşu gibi insanların yoğun olduğu yerlerin giriş kapılarına 5 metre mesafede sigara tüketilmesine izin verilmiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının açık alanlarının sadece yüzde 30'unda sigara içilmesine izin veriliyor. Aynı kurumlarda sigara içme alanlarının giriş kapısının 10 metre uzağında olması gerekiyor.

Üniversitelerde de Dumansız Kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık veriliyor.

 

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YORUMLAR 13
  • Misafir 7 dakika önce
    Muhteşem olmuş..
  • Misafir 20 dakika önce
    Çö<üm elektronik sigara
  • Misafir 39 dakika önce
    Sigara içen kardeşlerim haklısınız size özel alan yapılmalı.yalnız bu açık alan değil hava tahliyeli kapalı alan olmalı. Bence bunun için uğraşın .çünkü başka bir hakkınızın olduğunu düşünmüyorum
  • Misafir 49 dakika önce
    şanlıurfada denetim olmadığı için bütün mekanlarda açık veya kapalı farketmez her yerde sigara içiliyor.Yetkilileri göre davet ediyoruz.halk olarak destekliyoruz.
  • Misafir 49 dakika önce
    esnaf ne olacak
  • Misafir 53 dakika önce
    Ailecek bu uygulamayı destekliyoruz. Teşekkürler Sayın Bakanım...
  • Misafir 55 dakika önce
    İs yerlerinde para yok sigara yasak olursa hic olmucak tebrikler akdag
  • Misafir 57 dakika önce
    Sigara içen insanlarında özel hayat kapsamında değerlendirilip onlara ait alanlar belirlenmeli dışlandıkça sorun büyüyecek. Sigara içenlerede lütfen saygı gösterin. Bu yaşadığımız topraklar hepimiz için
  • Misafir 59 dakika önce
    Sigarayı yasaklayın
  • Misafir 59 dakika önce
    kalabalık cadde ve sokaklarda ve özellikle hastane kapısı önlerinde de yasaklanmalı
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