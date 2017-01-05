SAĞLIK HABERLERİ
05 OCAK 2017
Şeker ölçüm cihazı
SAĞLIK

Şeker ölçüm cihazlarında 'güvenilirlik' denetimleri artacak

Sağlık Bakanlığınca, diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazlarına (glukometre) ilişkin güvenlik analizleri artırılarak, piyasadaki tüm cihazlar güvenilirlik açısından denetlenecek

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:37:37 Güncelleme: 11:47:07 AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin sağlık politikalarında önemli yer tutan diyabetle mücadele kapsamında "Türkiye Diyabet Programı 2015-2020" hazırlandı.

Bu çerçevede, diyabetin önlenmesi ve erken tanı konulması, hastalığa bağlı komplikasyonların erken tedavisinin sağlanabilmesi, çocukluk çağında diyabet, bakım ve tedavinin geliştirilmesi, özelikle Tip-2 diyabet ile obezitenin önlenmesi ve programın etkin şekilde değerlendirilmesi amaçlandı.

Şeker ölüm cihaz sistemlerinin denetimi
Program kapsamında, sonuçları diyabetliler için hayati önem taşıyan şeker ölçüm cihazlarının güvenilirliğine yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Tıbbi Cihaz Piyasa Gözetim ve Denetimi kapsamında piyasadan numune toplanarak, şeker ölçüm cihazlarının analitik performansları değerlendirildi. Yıl içinde düzenli yapılan çalışmalarda, şeker ölçüm cihaz sistemlerinin analizi gerçekleştirildi, uygunluğu mercek altına alındı. Yeni yılda da devam edecek çalışmalarla, piyasada satılan bütün cihazlar denetlenecek, güvenlik analizleri artırılacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Restoranların "bir kısmı açık" alanlarında da sigara içilemeyecek
SAĞLIK

Artık o alanlarda sigara içilemeyecek!
Umut Ağyüz meme kanserinde ilki gerçekleştirdi
SAĞLIK

Türk bilim insanı kansere umut oldu!
Kalp lekeli Çınar bebek
SAĞLIK

Kalp lekeli Çınar bebek
Horlamayı engelleyen akıllı yatak
SAĞLIK

Horlayanlara müjde!
Yumurtalık kanserinde umut veren yöntem!
SAĞLIK

Yumurtalık kanserinde umut veren yöntem!
SGK'dan beş hastalığa yakın takip!
SAĞLIK

SGK'dan beş hastalığa yakın takip!
Umut Ağyüz meme kanserinde ilki gerçekleştirdi
SAĞLIK

TÜRK BİLİM İNSANI KANSERE UMUT OLDU!
Horlamayı engelleyen akıllı yatak
SAĞLIK

HORLAYANLARA MÜJDE!
15 yaşından beri kum yiyen Kusma Vati görenleri şaşkına çeviriyor!
SAĞLIK

EVDEKİ KUM BİTİNCE DUVARLARI ISIRIYOR!
Kalp lekeli Çınar bebek
SAĞLIK

KALP LEKELİ ÇINAR BEBEK
Restoranların "bir kısmı açık" alanlarında da sigara içilemeyecek
SAĞLIK

ARTIK O ALANLARDA SİGARA İÇİLEMEYECEK!
Şeker ölçüm cihazlarında 'güvenilirlik' denetimleri artacak
SAĞLIK

ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARINDA 'GÜVENİLİRLİK' DENETİMLERİ ARTACAK