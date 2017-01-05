Sıtma aşısı 'tam not' aldı!

Yoğun araştırma ve geliştirme çabalarına rağmen şu anda piyasada etkin bir sıtma aşısı yok. Ancak Amerikalı bilimcilerin çalışması hastalıktan korunma açısından son derece umut verici nitelikte. Çünkü zayıflatılmış bir parazit formundan üretilen sıtma aşısı, insanlar üzerinde yapılan deneylerde güvenlik açısından "kritik dönüm noktasını" geçti.

Sonuçları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Seattle kentindeki Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri sıtma aşısında, insanlarda enfeksiyona yol açmayan, canlı ancak zayıflatılmış parazitler kullandı.

Sıtma parazitinin sivrisineklerde ve insan vücudunda pek çok evreden geçtiğine işaret eden araştırmacılar, üç genini çıkardıkları parazitin karaciğer hücrelerini etkilemediğini belirtti.

TROPİKAL HASTALIK UZMANLARI: AŞI UMUT VERİYOR

Çalışmada, geliştirilen aşıyla parazitin hastalığa neden olacak yaşam döngüsünü tamamlayamaması hedeflendi.

10 kişi üzerinde denenen aşının güvenlik açısından "kritik dönüm noktasını" geçtiğini vurgulayan araştırmacılar, katılımcılardan hiçbirinin sıtmaya yakalanmadığını, aşının yan etkilerinin görülmediğini ve iyi bir bağışıklık tepkisi geliştirdiğini ifade etti.

Tropikal hastalık uzmanları aşıyı "umut verici" olarak nitelendirdi.