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Hülya Avşar

Formunu tenis oynayarak ve kardiyovasküler egzersiz yaparak korumakta, yaptığı bu iki aktivite de aerobik çalışmadır. (Yani yağları hedef alan egzersiz) Aerobik egzersiz için ise ana enerji kaynağı yağdır. Yaptığı bu düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile formda kalmakta ve sıkı bir vücuda sahip olmaktadır.