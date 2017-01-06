05 Ocak 2017 Perşembe, 16:01:47 | Güncelleme: 06 Ocak 2017 Cuma, 09:13:00
İşte yaz gelmeden etkili ipuçlarını egzersiz rutininize katarak fit ünlüler gibi görünebilmenin formülleri...
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Jennifer Aniston
Jennifer Aniston, Brad Pitt'den ayrıldıktan hemen sonra yogaya başladı. Eğitmeni ile birlikte gerçekleştirdiği düzenli yoga vücudundaki değişimi ve gelişimi günbegün gözler önüne serdi. Düzenli spor yapmanın yararlarını fiziksel görünümüyle de ortaya koyuyor.
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Eğitmen tavsiyesi: Eğer tepeden tırnağa iyi görünümlü atletik ve sağlıklı bir fizik istiyorsanız önce kafaca spor yapmaya hazırlanın ardından eğitmen ile birlikte yapacağınız egzersizleri belirleyip disiplinli olarak hayatınıza sporu katın.
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Cameron Diaz
Günde en az 1 saat spor yapanlardan. Kardiyo ile birlikte pilatesi de hayatında tutan Diaz, yoğun kardiyo antrenmanına pilates gibi esneklik sağlayan bir sporu eklemiş.
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Eğitmen tavsiyesi: "Ciddi bir kardiyo çalışması yapmak istiyorsanız mutlaka interval çalışma sistemini antrenmanınıza ekleyebilirsiniz. Örneğin; 1 dk. koşu / 3 dk. yürüyüş temposuyla başlayıp, sonrasında 1'e 1 dk. olacak şekilde performansınızı daha üst bir seviyeye taşıyabilirsiniz.
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Mesela 10 dk. koşu programınız varsa ileri seviyede 2 dk. koşu / 1 dk yürüyüş şeklinde de yapılabilir. Bu sayede hem yağ yakımı sağlanıp hem de kondüsyonunuzda artış göreceksiniz. Harcanan kalori yaş, cinsiyet ve kilonuza bağlı olarak değişiklik gösterilebilir.
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Eva Longoria
Ünlü oyuncunun hayli iddialı bir vücudu var. Kıvrımlı vücut hatları normalde kilo almaya çok müsait. Ama beslenme ve spor ile yaşamını öyle iyi dengelemiş ki son derece sağlıklı ve fit görünüyor. Fitness ile form tutan ünlülerden.
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Eğitmen tavsiyesi: Bol bol su içmek spor yapan herkes için şart. Su, kas dokularını korurken toksinlerin de vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur.
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Jennifer Lopez
Doğum yaptıktan sonra vücudunu çok çabuk toparlayan ünlü yıldız için spor vazgeçilmezi. Beslenme programı ile birlikte kardiyo yapanlardan. Kaslarını güçlendirmek için kardiyo ve fitness uygulayanlardan.
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Eğitmen tavsiyesi: Doğum yapanların egzersiz programları daha farklı olmalı. Normal doğum yapanlar 15-20 gün sonra hafif yürüyüşlere başlayabilir. Sezeryan doğumu yapılmış ise 30 gün sonrasında spora başlanabilir. Bu 30 günlük süreç sezeryan dikişlerinin iyileşme süresinden kaynaklanır. Emzirme dönemi olduğundan spora başlanıldığında 5-7 ay çok yoğun egzersiz önerilmez.
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Çünkü annenin nabzının yükselmesi vücut ısısının da yükselmesine neden olarak sütünün kalitesini düşürecektir. Çocukta ek gıdalara başlandığında annenin egzersiz yoğunluğunu da arttırabiliriz. Yoğunluğu artan egzersiz dönemlerinde artık ağırlık çalışmaları ve esneklik çalışmalarını birlikte yapmasını öneririz.
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Hülya Avşar
Formunu tenis oynayarak ve kardiyovasküler egzersiz yaparak korumakta, yaptığı bu iki aktivite de aerobik çalışmadır. (Yani yağları hedef alan egzersiz) Aerobik egzersiz için ise ana enerji kaynağı yağdır. Yaptığı bu düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile formda kalmakta ve sıkı bir vücuda sahip olmaktadır.
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Eğitmen tavsiyesi: Sabahları aç karnına 1 fincan sade kahve içip egzersize başlanırsa daha yüksek yağ yakımı elde edilecektir. Bilimsel olarak da kahvenin metabolizmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Ve kardiyo antrenmanının haftada 2 kere interval olarak yapılması akciğer oksijen kapasitesinin artmasına ve bu da kardiyo sırasında daha fazla oksijen kullanımına yol açıp daha fazla yağ yakımına neden olacaktır.
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Özellikle de sabah aç karnına yapılan kardiyo egzersizleri gün içerisinde metabolizmayı hızlandırmakta ve yağ yakımını arttırmaktadır. Bu yüzden sabahları aç karnına yapılan kardiyo egzersizlerinde maksimum yağ yakımı elde edilmektedir.
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Gülben Ergen
O da pilates yapan ünlülerden. Haftada en az 2 gün yaptığı pilates vücudunun sıkı ve fit görünmesini sağlıyor. Kaslarını her zaman dinç tutan sanatçı bunu pilates ve yürüyüşlere borçlu. Yaptığı yürüyüşler metabolizmayı hızlandırmakla birlikte yağ yakımına da yardımcı oluyor.
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Eğitmen tavsiyesi: Pilates, kas elastikiyetini koruyarak , kassal dayanıklılığı arttırır. Kilo vermeye bağlı vücutta oluşan deformasyonu ortadan kaldırıp, hem sıkı hem de esnek bir vücuda ulaşmanın en etkin yoludur. Kasların daha uzun , atletik ve sıkı görünmesi pilates ile başarılabilmektedir. Siz de pilatese başlayarak vücudunuza esneklik kazandırıp, kaslarınızı daha dinç tutabilirsiniz. Extra yaptığınız yürüyüşlerle de hızlı kilo kaybedebilirsiniz.