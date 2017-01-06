SAĞLIK HABERLERİ
06 OCAK 2017
SAĞLIK

İşte ünlülerin güzellik sırları!

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:01:47

İşte yaz gelmeden etkili ipuçlarını egzersiz rutininize katarak fit ünlüler gibi görünebilmenin formülleri...

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    Jennifer Aniston

    Jennifer Aniston, Brad Pitt'den ayrıldıktan hemen sonra yogaya başladı. Eğitmeni ile birlikte gerçekleştirdiği düzenli yoga vücudundaki değişimi ve gelişimi günbegün gözler önüne serdi. Düzenli spor yapmanın yararlarını fiziksel görünümüyle de ortaya koyuyor.

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    Eğitmen tavsiyesi: Eğer tepeden tırnağa iyi görünümlü atletik ve sağlıklı bir fizik istiyorsanız önce kafaca spor yapmaya hazırlanın ardından eğitmen ile birlikte yapacağınız egzersizleri belirleyip disiplinli olarak hayatınıza sporu katın.

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    Cameron Diaz

    Günde en az 1 saat spor yapanlardan. Kardiyo ile birlikte pilatesi de hayatında tutan Diaz, yoğun kardiyo antrenmanına pilates gibi esneklik sağlayan bir sporu eklemiş.

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