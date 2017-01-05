"Suriyeli çocuğun ölümünde ihmal yok"

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, hayatını kaybeden 7 yaşındaki Suriyeli Ali İzzettin'in ölümünde ihmal olmadığını söyledi. Çocuğun kimliği olmadığı gerekçesiyle hastaneye kabul edilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "İlk hastanede baba geçersiz kimlik sunup, tedirgin şekilde çıkıyor. Tüm belgeler ortada. Diğer hastanede Yamin El Ahmed adına bir barkod alınıyor. Nöbetçi çocuk hekimi tarafından muayenesi yapılıyor" dedi.

Antalya'da, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun götürüldüğü 4 hastaneden nüfus cüzdanı olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği ve sonrasında yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili ilk soruşturma tamamlandı. Konu ile ilgili Antalya Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof.Dr. Necat Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Necat Yılmaz, 1 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatlarıyla ilk andan itibaren geniş bir inceleme başlattıklarını söyledi.

"BARKOD ALINIYOR"

Kamera kayıtları ve evraklar üzerinde inceleme başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Suriyeli Ali İzzeddin babası İzzettin Ahmed ailesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine saat 18.00 gibi giriş yapıyor. Acil serviste triyaj işlemi yapılıyor ardından kayıt yaptırmak için bankoya gidiyor. Burada baba İzzettin Ahmed, geçerli olmayan bir kimlik ibraz ediyor. Kendisine ait olmayan kimlik sunuyor. Bu konuşmalar gerçekleşirken baba tedirgin olarak hemen hastaneden ayrılıyor. Saat 19.00'da Atatürk Devlet Hastanesine ait ek binada çocuk acil servisine geliyorlar. Bu girişten sonra hızlıca kayıtları yapılıyor. 19.01'den itibaren Yamin El Ahmed adına bir barkod alınıyor. Bundan sonra yeşil bölge hastası olarak tanımlanıyor. 19.30 civarında da nöbetçi hekim tarafından muayenesi yapılıyor" dedi.

"MUAYENE EDİLMEME GİBİ BİR DURUM YOK"

Çocuğun 37 derece ateşinin ölçüldüğünü aktaran Yılmaz, "Bahsedildiği gibi yüksek ateşi yok. Gribal enfeksiyon belirtileri var. Muayeneden sonra Türk hastalarda olduğu gibi farklı bir davranış olmadan ertesi gün polikliniğe gelmelerini tavsiye ediyor. İlaç veriyor. Daha sonra bu kişi çocuğunu alarak hastaneden çıkıyor. İddia edildiği gibi kabul edilmeme, muayene edilmeme gibi bir durum yok" ifadelerini kaydetti

"FARKLI KİMLİKLE GİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Kimliksiz hastanın da her koşulda tedavisinin yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Ama bu kişi, farklı bir kimlikle girmeye çalışıyor. Başka bir isim altında arama yapıldığı için bu kişiyi tespit edemedik. Kamera kayıtlarının ardından aile tespit edildi. Suriyeli misafirlere elimizden gelen desteği veriyoruz. 24 binden fazla Suriyeli Antalya'da sağlık hizmeti almış. 600'den fazla ameliyat ve binden fazla doğum gerçekleştirildi. Bu menfur hadise gerçekten bu hizmetlere gölge düşürmemesi gerekir. Sağlık hizmetini millet ayrımı yapmadan herkese eşit şekilde sunuyoruz" diye konuştu.

"TÜM BELGELER ORTADA"

Tüm olayın babanın geçersiz kimlik göstermesinin ardından tedirgin olması ile başladığını aktaran Yılmaz, "Babanın iddiaları gibi, 'Bakmadılar, kabul edilmedi' gibi bir durum yok. Belgeler ortada. Hem idari hem savcılık soruşturması devam ediyor" dedi.

"KİMLİKSİZ DE HİZMET VAR"

Prof. Dr. Yılmaz, hangi milletten olursa olsun sağlık çalışanlarının doğru bilgilendirilmesi halinde üzerinde kimlik olmamasına rağmen herkesin, her türlü sağlık hizmetlerinden rahatlıkla faydalanabileceklerini vurguladı.

Öte yandan hastanenin güvenlik kameralarına, ailenin kucağında çocukla hastaneye gelmesi, barkod alması ve evraklarla muayene odasına geçmesi saniye saniye yansıdı.