Fındık, badem ve ceviz tüketmek tip 2 diyabet riskini azaltıyor!

Kanada'daki Toronto Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, her gün düzenli olarak tüketilen bir avuç fındık, badem ve cevizin tip 2 diyabet riskini yüzde 40 oranında azalttığını ortaya koydu.

‘Diabetes Care’ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; fındık, badem ve ceviz tüketmek iyi kolesterol seviyesini artırıyor ve iltihaplanma olasılığını büyük oranda düşürüyor.

Tip 2 diyabet hastalarının düzenli olarak bu besinleri tüketmesi gerektiğini belirten Dr. David Jenkins, “Özellikle fındık yağlı bir besin olmasına karşın yüksek lif ve protein değerleriyle obeziteye karşı da çok etkili bir gıda” dedi.