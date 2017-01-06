İki ayı geçen orta kulak enfeksiyonlarına müdahale gerekiyor!

Kulak Burun Boğaz Doktoru Op. Dr. Bekir Oksay, çocuklarda yaşanan orta kulak iltihabı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Orta kulak enfeksiyonlarının en çok kış aylarında ve 5-6 yaşlarındaki çocuklarda görüldüğünü söyleyen Oksay, orta kulağın yapısını bir odaya benzetti. Op. Dr. Bekir Oksay, "Orta kulak bir boşluktur, bir oda gibidir. Bir tarafında cam yani kulak zarı, diğer tarafında kapı yani östaki borusu var. Özellikle çocuklarda geniz etinin varlığı ile birlikte bu kapı çok iyi çalışamaz hale gelir ve östaki borusu tıkanabilir. Östaki borusunun en önemli görevi orta kulağı havalandırarak daha düzgün çalışmasını sağlamaktır. Kapı kapandığında buradaki hava tükenmeye başlar, duvarlar havayı emerler. Kulak zarı içeriye doğru çökmeye başlar ve işitme bozukluğuna neden olur. Oda sıvılarla dolar. Bu sıvıların içerisinde bakteriler ürerler ve negatif basınç pozitif basınca dönüşür. Böylece sıvı artar. Kulak zarı bombe haline gelir ve şiddetli bir kulak ağrısı meydana gelir. Bir müddet bu ağrı devam ettikten sonra bu basınca dayanamayan kulaktan dışarıya kanlı bir sıvı akar" dedi.

2 AYI GEÇERSE TIBBİ MÜDAHALE

Orta kulak enfeksiyonlarının çocuklarda genelde bir iki hafta içerisinde tamamen düzeldiğini söyleyen Oksay, bazı durumlarda bu sürenin uzadığına dikkat çekti. Bu durumlarda tıbbi müdahalede bulunulduğundan söz eden Oksay, "Bazen geniz etinden veya peş peşe gelen gripten dolayı orta kulaktaki bu enfeksiyon döngüsü defalarca tekrar eder ve uzun sürer. Bizim kriterimiz 2 aydır. 2 aydan fazla orta kulakta enfeksiyon devam ediyorsa artık birtakım kalıcı problemlere neden olur. Biz de bu kalıcı problemleri ortadan kaldırmak amacıyla müdahale ederiz. İlk müdahalemiz geniz eti varsa onu ortadan kaldırmaktır. Düzelmeyen bir orta kulak enfeksiyonu varsa kapıyı açamıyorsak, pencereye havalandırma borucuğu yerleştirmemiz lazım. Bu havalandırma borucuğuna ventilasyon tüpü diyoruz. Kulak zarına bir küçük delik açıyoruz ve oraya borucuk yerleştiriyoruz. Böylece orta kulağın havalanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Kulağa takılan ventilasyon tüpünün kendiliğinden düştüğünü söyleyen Oksay, "Taktığımız ventilasyon tüpü çocuklarda geçicidir. 3-6 ayda kendiliğinden düşer. Bazen daha uzun süre kalabilirler. Bu tüp yerinden çıkmazsa kendimiz müdahale edip çıkarıyoruz. Bu ventilasyon tüpünü çıkartırken mümkün olduğunca enfeksiyonların azaldığı, okul döneminin bittiği, bulaşıcı hastalıkların azaldığı ilkbahar sonlarını tercih ederiz. Böylece kulağı korumaya çalışırız" dedi.