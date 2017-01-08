SAĞLIK HABERLERİ
08 OCAK 2017
Kanser tedavisi
SAĞLIK

Kanser tedavisinde yeni umut

Bilim adamları, bağışıklık sistemini destekleyerek kanser hücreleriyle savaşmasını sağlayan, immünoterapinin fareler üzerindeki deneylerde başarılı sonuç verdiği bildirildi

08 Ocak 2017 Pazar, 09:33:37 Güncelleme: 09:37:57 AA

Science dergisinin yer verdiği deney raporuna göre, immünoterapi yöntemiyle, tümörlü hücrelerin baskı altına aldığı, T hücreleri olarak bilinen bağışlıklık sistemi muhafızları tekrar aktif hale getirildi ve kanserli hücrelerle savaşması sağlandı.

Chicago Üniversitesinden araştırmacı Wenbin Lin'in liderliğindeki bilim adamları tarafından fareler üzerinde denenen yöntemde, 20 ila 40 nanometre kalındığında ince nanopartiküller kullanıldığı ve kandaki makrofaj hücrelerine yakalanmadan, hedeflenen hücrelere nüfuz edildiği belirtildi.

Lin, dolaşım sistemine nüfuz eden nanopartiküllerin, kızılötesi ışınlara maruz bırakıldığını, böylece muhteva ettiği klor bazlı moleküller sayesinde çevresindeki oksijen moleküllerini etkilediğini ve kanserli hücreleri parçalama yeteneğine sahip "tekil oksijen" adı verilen yüksek enerjili bir form oluşturduğunu söyledi.

Bilim adamlarının, daha önce kolon kanserli farelere hem nanopartiküller hem de kemoterapötiklerden faydalanılan bir immünoterapinin uygulandığını, bu yöntemden de başarılı sonuç elde edildiğini, bu çalışmada ise meme kanserli farelerde tek başına bağışıklık sisteminin devreye sokulduğunu açıkladı.

Kemoterapi desteği almadan kullanılan yönetimin de başarılı sonuç verdiğini ifade eden Lin, çalışmada bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri hedef almasının yanı sıra vücutta tüm metastazları tamamen temizlendiğinin tespit edildiğini söyledi.

Lin, yöntemin yakın gelecekte insanlar üzerinde denenmeye başlanmasını umuyor.

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