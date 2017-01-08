Veremden korunmak için kürler!

Veremle Savaş Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, verem hastası olup tedavi görenlerin ve hastalıktan korunmak isteyenlerin beslenmelerine eklemesi gerekenleri anlattı.

Oğuz Özyaral "Veremle savaşta düzenli beslenme ve diyetinizdeki doğru seçimler vücudunuzu korumaya devam edecektir. Tüberküloz tedavisinde hekim tarafından planlanmış bir tıbbi kürün yanı sıra evde yapılacak bazı doğal uygulamalar ilaç tedavisini destekleyici olacaktır. Ayrıca veremle savaşta bu önermeler koruyucu etki oluşturacaktır. Bunlar arasında mutfağımızdaki kolayca yapılabilecek de var. Hekim kontrolünde yapılacak bu desteklerin ortalama 20 ila 45 gün sürelerle uygulanmasını öneriyoruz" dedi.

İŞTE VEREMDEN KORUNMAK VE TEDAVİSİNİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, veremden korunmak ve verem tedavisini desteklemek için yapılabilecek kürleri ise şöyle sıraladı:

Ananas suyu: Günde içilen bir bardak ananas suyu mucus çözücüdür ve burun bölgesindeki mikrobiyal tutulumu engeller.

Karabiber: Akciğerleri temizler, göğüs ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Ateş düşürücü, öksürük kesici ve iltihap çözücüdür. Sade yağla 10 karabiber tanesi kavrulur reçine tozu ile karıştırılır, karışım soğumaya bırakılır, üç parçaya ayrılır, bir kaç saat arayla tüketilebilir.

Kereviz yaprağı: Ortaya çıkan hastalık tablosunu hafifletmeye yardımcı olmak için beş yemek kaşığı öğütülmüş kereviz yapraklarının suyu içilebilir.

Muz: İçeriğindeki mineraller ve kalsiyumdan ötürü bağışıklık sistemini destekler. Öksürük kesici, ateş düşürücü etkileriyle tedaviyi destekleyicidir. Olgun bir muz bir bardak hindistancevizi suyunda ezilip bir kase yoğurt ve bir çaykaşığı bal ile karıştırılıp, günde iki kez tüketilebilir.

Nane: Antibakteriyeldir. Mucus çözücü, organları canlandırıcı, akciğerleri koruyucu özelliğinin yanı sıra, ilaçların yan etkilerine karşı koruyucudur. Bir çay kaşığı nane suyu, 2 çay kaşığı bal ve 2 çay kaşığı elma sirkesi ile karıştılıp üzerine yarım fincan dolusu havuç suyu ilave edilir. Bu karışım üç eşit parçaya ayrılır, gün içerisinde bir kaç saat arayla tüketilebilir.

Portakal: İçeriğindeki esansiyel mineraller ve bileşiklerden dolayı akciğerlerde balgam söktürür ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir çay kaşığının ucuyla alınan kaya tuzu, bir yemek kaşığı balla karıştırır, taze sıkılmış portakal suyuna ilave edilip derhal içilir. Günde iki kez içilmesi önerilir.

Sarımsak: Doğal antibiyotik özelliği ile hastanın bağışıklık sistemi güçlendirir, iyileşme sürecine destek verir. Ayrıca çiğ olarak yenilmesinin yanı sıra yemeklere bolca katılması tavsiye edilir. Tedavi destekleyicisi olarak 1 lt su 200 ml süt ile karıştırılır, içerisine 20 adet kadar diş sarımsak ilave edilir ve sıvı dörtte bir oranına inip sarımsaklar eriyinceye kadar kaynatılır. Karışım günde iki ya da-üç kez içilebilir. Ayrıca 10 damla kadar hazırlanmış sarımsak özeti bir bardak ılık sütle karıştırıp yatmadan önce içilebilir. Bu kürlere bir kaç ay devam edilmelidir. Süt ciddi kalsiyum desteği sağlar. Kemiklerin güçlü kalmasına destek verir.

Yeşil çay: Yüksek antioksan özelliğinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendirir. Adaçayı 1 su bardağı kaynatılmış suya 10 gram koyur, on dakika dinlendirilip, günde üç kez tüketilebilir.

Beyaz soğan: Sıkılıp bir gece buzdolabında bekletilen beyaz soğan sabahları bir fincan içilebilir.

Kuruyemiş: Özellikle çekirdeksiz kuru üzüm ve taze badem vücudu zindeleştirir, hücreleri yeniler. Her gün 10 veya 15 tane badem tüketilebilir.

Ceviz: bağışıklık sistemini güçlendirir. İki yemekkaşığı öğütülmüş ceviz ile bir çay kaşığı sarımsak püresi karıştılıp tüketilmelidir.

Sarı kantron: (4-10 gr kadar) bir su bardağı kaynatılmış suyula karıştırılır, dinlendirilir. Günde üç kez yemeklerden önce bir bardak tüketilebilir.

Kına (1 gr.), zerdeçal (4 gr) ve nöbet şekeri (20 gr.) 2 su bardağı su ile kaynatılır, süzülür ve bal ile tatlandırılır, günde 3 kez bir fincan tüketilebilir. Keten tohumu bal ile karıştırılıp, macun haline getirip sabahları aç karnına tüketilmelidir"