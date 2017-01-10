Ne kadar yaşayacağınızı belirleyen kan testi!

ABD’li bilim adamları, insanların ne kadar yaşayacaklarını önceden tahmin etmede yardımcı olabilecek basit bir kan testi geliştirdi.

Boston Üniversitesi’nden araştırmacılar, kandaki bazı biyogöstergelerin, yaşa bağlı gelişen hastalıkların habercisi olabileceği düşüncesinden yol çıkarak, kan örnekleri alınan 5 bin yetişkinin sağlık verilerini 6 yıl boyunca inceledi. Kanser, kalp ve diyabet gibi hastalıkların habercisi olan 26 biyogöstergenin belirlendiği araştırmayı yürüten Paola Sebastiani ve Thomas Perls, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Geleceğimizi önceden tahmin etmek için gerekli veriler kan değerlerimizde. Bu araştırmayla, bir insanın yaşlılığında ne gibi hastalıklarla karşılayacağını belirlemek, hatta ömrünün uzunluğu hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilir.”