SAĞLIK HABERLERİ
10 OCAK 2017
Akdeniz diyeti
SAĞLIK

Akdeniz diyetinin beyin sağlığına olumlu etkisi olabilir!

"American Academy of Neurology" tıp dergisinin internet sitesi Neurology'da yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan yaşlıları üç yıl boyunca takip ederek beyinlerindeki değişimi inceledi

10 Ocak 2017 Salı, 15:22:09 Güncelleme: 15:26:22

Araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan yaşlıların beyin hacimlerinin, bu diyeti uygulamayanlardan daha büyük olduğunu belirledi.

Sonuçları, "American Academy of Neurology" tıp dergisinin internet sitesi Neurology'da yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan yaşlıları üç yıl boyunca takip ederek beyinlerindeki değişimi inceledi.

Çalışmanın lideri İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesinden Michelle Luciano, "Yaşlandıkça, beyin büzüşür. Bizler öğrenmemizi ve hafızamızı etkileyen beyin hücrelerimizi kaybederiz." diyerek araştırmanın, Akdeniz diyetinin beyin sağlığına olumlu etkisi olduğu kanısını güçlendirdiğini söyledi. Luciano, öte yandan bulgularının doğrulanması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Araştırma çerçevesinde demans (bunama) hastası olmayan 70'li yaşlarında 967 İskoçyalının yeme alışkanlıkları hakkında bilgi edinildi.

Akdeniz diyetini yakından takip etmeyen kişilerin beyin hacimlerinde, diyeti daha doğru uygulayanlara göre üç yıl boyunca kayıp olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.

Beslenme alışkanlıklarındaki farklılığın, Akdeniz diyetini uygulayanların toplam beyin hacminde görülen yüzde 0,5'lik küçülmeyi izah ettiği kaydedilirken, bunun normal yaşlanma sürecinde gözlenenin yarısı kadar olduğuna dikkat çekildi.

Araştırma sırasında beyin hacmini etkileyebilecek, yaş, eğitim, diyabet veya yüksek tansiyon gibi faktörler de göz önünde bulunduruldu.

Öte yandan araştırma, gri madde hacmi veya kortikal kalınlık ile Akdeniz diyetinin arasında hiçbir ilişki olmadığını gösterdi.

Araştırmacılar, aynı zamanda, geçmişte konuyla ilgili yapılan çalışmaların aksine, daha fazla balık daha az et tüketmenin de beyindeki bu değişimlerle bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Akdeniz diyeti, büyük miktarda meyve, sebze, zeytin yağı, fasulye, buğday ve pirinç gibi tahıllar, makul miktarlarda balık ve süt ürünleri ile sınırlı miktarda kırmızı et ve kümes hayvanlarını içeriyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli
SAĞLIK

Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli
Ciğerine fındık kaçan çocuk nefes kesen operasyonla kurtarıldı!
SAĞLIK

Ciğerine fındık kaçan çocuk böyle kurtarıldı!
Aşırı stres kalbi vuruyor!
SAĞLIK

Aşırı stres kalbi vuruyor!
Deniz Dinç zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi!
SAĞLIK

Zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor
SAĞLIK

İki dil bilmenin bu avantajını biliyor muydunuz?
Her evlilik iyi değil her boşanma kötü değil!
SAĞLIK

Her evlilik iyi değil her boşanma kötü değil!
'Her yıl 2 bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor'
SAĞLIK

'HER YIL 2 BİN KİŞİ ORGAN YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRİYOR'
Ciğerine fındık kaçan çocuk nefes kesen operasyonla kurtarıldı!
SAĞLIK

CİĞERİNE FINDIK KAÇAN ÇOCUK BÖYLE KURTARILDI!
Akdeniz diyetinin beyin sağlığına olumlu etkisi olabilir!
SAĞLIK

AKDENİZ DİYETİNİN BEYİN SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİSİ OLABİLİR!
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor
SAĞLIK

İKİ DİL BİLMENİN BU AVANTAJINI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Deniz Dinç zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi!
SAĞLIK

ZAYIFLADI, ZİPLİNE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Aşırı stres kalbi vuruyor!
SAĞLIK

AŞIRI STRES KALBİ VURUYOR!