Kestane faydalı ama aşırı tüketiminden kaçınılmalı!

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Kestane ise zengin besin içeriği ile burada devreye giriyor ve çocuklar için sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği oluyor. Herhangi bir sağlık problemi veya alerjik durumu olmayan çocuklar günde 3-6 kestaneyi rahatlıkla tüketebilir'' diyor.