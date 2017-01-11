SAĞLIK HABERLERİ
11 OCAK 2017
SAĞLIK

Kestane faydalı ama aşırı tüketiminden kaçınılmalı!

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:33:28

Yüksek karbonhidrat içeren kestanenin üç tanesi bir dilim ekmeğe eşit!

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    Çıtır çıtır kızarmış, sıcacık bir kestaneye karşı koymak çoğumuz için imkansız neredeyse. Ancak kış sofralarının bu cezbedici lezzetine kanarak ölçüyü aşmamak, kararında tüketmek çok önemli. Zira yüksek karbonhidrat içeren kestanenin üç tanesi bir dilim ekmeğe eşit!

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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, E ve C vitamini gibi birçok besin ögesi bulunduran kestanenin mutlaka kontrollü tüketilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:  

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    “Kestane vitamin, mineral ve posa kaynağı sağlık deposu bir yiyecek ama yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerekiyor. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli.

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