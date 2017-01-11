Aferez uygulamalarında güncel durum!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman İlhan, aferez uygulamasının ücretsiz olduğunu ve herhangi bir riski bulunmadığını kaydederek, "Ankara Tıp Fakültesi'nde 13 bin hastaya uyguladık" dedi.

Prof. Dr. Osman İlhan, aferez ve aferez uygulamaları hakkında bilgi verdi.İlhan, Aferez uygulamasına ilişkin, "Hastanın kanının makine tarafından ayıklanıyor, yıkanıyor. Kapalı bir sistem var set adını verdiğimiz, bir koldan hastanın kanı makineye veriliyor. Bilgisayar ile yönetilen makine hastalıkla ilgili maddeyi temizleyip geri kalanını hastaya geri veriyor. Vatandaş tok karnına sohbet edebiliyor veya televizyon izleyebiliyor. En fazla 3 saat sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Aferez uygulamasının Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanıldığına değinen İlhan, "Ankara Tıp Fakültesi'nde 13 bin hastaya uyguladık. En çok yoğun bakım, nöroloji ve böbrek bölümlerinde uyguluyoruz. Hastanın kanında bir zararlı madde varsa, organı bozan bir madde varsa biz ona göre işlem yapıyoruz" diye konuştu.

ZEHİRLENME VAKALARINDA AFEREZ UYGULAMASI

İlhan, zehirlenme vakalarında da aferez uygulandığını belirterek, "İlaç zehirlenmesi veya mantar zehirlenmesi kanda dolaşan o maddeyi alabiliyoruz. Oksijen azlığı, kömür ve soba zehirlenmesinde erken dönem gelirse kandaki bozuk hücreleri alıp, temizleyebiliyoruz" şeklinde konuştu. Aferez, uygulamasının steril şartlar altında yapıldığını kaydeden İlhan, vücuda herhangi zararı ve yan etkisi bulunmadığına söyledi.

"KOLESTEROL HASTALARINA UYGULANABİLİYOR"

Kolesterolü yüksek olan kişilere de söz konusu uygulamanın yapılabildiğine dikkat çeken İlhan, "Doktor raporu ile başvurduklarında biz onun kanındaki kolesterolü alabiliyoruz. Çok faydalı herhangi bir yan etkisi yok. Ağrısı ve sızısı yok aynı zamanda ücretsiz" dedi.

"KÖK HÜCRE İNSAN HAYATI KURTARIYOR"

İlhan, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın son 2 yıldır kök hücre bankacılığı ve kök hücre vericiliği başlattığına vurgu yaparak, "Çok mutluyuz. Bütün gönüllü vericilere çok teşekkür ediyorum. Sadece 18 ayda 250 tane hastaya hücre verdik. Ben eğer gönüllüysem, doku tipi uygunsa gidiyorum aferez ünitesine, bir kolumdan makine ile kanımı alıyorlar. İçinden bir su bardağı kadar hücre alınıyor. O su bardağındaki kök hücre insan hayatı kurtarıyor. Verici ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Şu ana kadar 250 tane gönüllü oldu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de sağlık turizmi ulusal değil, uluslararası düzeye gelmiştir" diyen İlhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Aferez artık dünya liderliğini yapmaktadır. Çok değişik branşlardan hastaların tedavisi için doktorlar onay verirse biz bunu yapıyoruz. Bu işlemlerin hepsi ücretsiz. Bakanlığımız bir genelge yayınladı. Belirli hastalıklarda tedavi ücretsizdir. Halkımızın herhangi bir parası söz konusu değildir. Ankara Üniversitesi'nde ise bu yıl 13 bin işlem yaptık."

Söz konusu uygulamayla ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda İlhan, aferezde güncel duruma ilişkin bir konferans verdi.