"İlaç rehberleri" hizmete başladı

Türkiye genelinde 17 ildeki hastanelerde, ilaç ile aparatların kullanımı ve etkileşimlerine ilişkin vatandaşlara bilgilendirme yapılan "İlaç Danışma Merkezi" kuruldu.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 2014-2017 Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, AİK faaliyetlerinin etkin yürütülmesi ve yönetilmesi, toplum bilincinin artırılması amacıyla çeşitli çalışmalara imza atıldı.

Bu kapsamda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Birimince yürütülen ve iş birliği yapacak paydaş kurum ile kuruluşlardan biri olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Eczacılığı Birimi ile sağlık tesislerinde saha çalışmalarının daha etkin yürütülmesi kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca, sağlık tesislerinde İlaç Danışma Merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı.

Danışma merkezlerinde hasta ve hasta yakınlarına, ilaçların ile aparatlarının hekimin ve eczacının önerdiği şekilde kullanılması konusunda bilgi verilmesi amaçlanan uygulamayla, 2016'da Türkiye genelinde 10 ildeki Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Akılcı İlaç Danışma Merkezlerinin kurulması kararlaştırıldı. Pilot başlayan uygulamaya vatandaşlardan gelen olumlu tepki sonrasında, 2016 sonuna kadar 17 ilde Akılcı İlaç Danışma Merkezi oluşturuldu.

Merkezlerde verilen hizmetle, ilaç kullanım sorumluluğunun artırılması, hekimin iş yükünün paylaşılarak tedavi etkinliği ve güvenilirliğinin yükseltilmesi ile toplumda akılcı ilaç kullanımında farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için hayata geçirilen merkezlerde, olası komplikasyonlar ve etkileşimlerin önlenmesiyle tedavi maliyetlerine pozitif katkı sağlamak ile kanıta dayalı sağlık iletişiminin gelişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

"İLAÇLARIN ETKİLEŞİMLERİNE BAKILIYOR"

Başkent'te de ilk olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Göğüs Servisinde kurulan Akılcı İlaç Danışma Merkezi de hizmete başladı.

Ayaktan ve yatan hastalara hizmet veren merkezde, eczacı, başvuruda bulunan hastaya kendini tanıtıyor ve Akılcı İlaç Merkezi hakkında bilgi veriyor. Hastanın onayı alınarak, hasta bilgi formundaki sorular soruluyor. Medula Eczane Sisteminden hastanın son 3 ay içerisinde kullandığı ilaçların listesi çıkarılıyor.

Hastaya listedekilerin dışında kullandığı ilaç veya ilaç dışı ürün olup olmadığı soruluyor. Sürekli kullanılan ilaçlar, İlaç Uzlaşı Programı'nda kullanılan kriterler eşliğinde değerlendirilerek netleştiriliyor. Hastanın kullandığı ilaçların diğerleriyle, besinlerle hastalık etkileşimine ve komplikasyonlara bakılıyor.

Yüksek riskli ilaç etkileşimleri eczacı tarafından değerlendiriliyor ve hastanın sosyal durumu göz önünde bulundurularak "İlaç Takip Çizelgesi" oluşturuluyor. İlgili forma Akılcı İlaç Danışma Merkezi iletişim bilgileri eklenerek hastaya veriliyor.

Tedavi protokollerine eklenecek ilaçlar için de Akılcı İlaç Danışma Merkezinden bilgi almaları gerektiği konusunda hasta bilgilendiriliyor. Hasta ve hasta yakınına, tedavi sırasında hastalık süresince dikkat edilmesi gerekenler aktarılıyor, eğitim broşürleriyle görsel hafıza oluşturuluyor.

Hasta ve yakınına tedavi etkinliğinin sağlanması amacıyla özel kullanımı olan uygulama aparatlarının nasıl kullanılacağı ya da kullanan hastalarda etkin kullanımın için bilgi veriliyor. Yan etkiler konusunda bilgilendirme yapılıyor. Hastaya, bir sonraki kontrolünden sonra tekrar Akılcı İlaç Danışma Merkezine gelmesi hatırlatılıyor ve klinik veriler kayıt altına alınıyor.

HASTA TAKİP ALTINDA TUTULUYOR

Hasta kontrol için tekrar Akılcı İlaç Merkezine başvurduğunda, klinik ve laboratuvar verileri kontrol edilerek gerekli durumda hekim ve hasta öneri formu dolduruluyor.

Tedaviye konulan ek ilaçlar varsa, İlaç Takip Çizelgesi güncellenerek hastaya veriliyor. Hastalardaki gelişmeler değerlendirilerek, hastanın belirtilen şekilde ilaçlarını kullanıp kullanmadığı, ilaç etkileşimlerinin bulunup bulunmadığı, tedavi sonrasında ilaçtan kaynaklanan komplikasyonların söz konusu olması halinde hekime bildirim yapılıyor.