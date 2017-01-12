Gençlerden kan bağışı için meydan okuma!

Kızılay’a gönül veren gençler, ALS hastalığı için başlatılan “Bir Kova Buz” kampanyasının bir benzerini, kış aylarında düşen kan bağışlarını artırmak için başlattı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Twitter üzerinden gençlere kan bağışlayın çağrısı üzerine harekete geçen gönüllü gençler, birbirlerini düelloya çağırarak kan bağışı yapılması için meydan okuyor. Kısa süre içerisinde Twitter’da trend topic olan çağrı ile 18 yaşını tamamlamış tüm gençler #MeydanOkuyorum hashtagi ile kan bağışına davet edildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kış aylarında kan bağışlarının azaldığını belirterek, stokların kırmızı alarm verdiğini ifade etti. Sosyal medya hesaplarından vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptıklarını belirten Dr. Kınık, “Yaptığımız çağrılara gençlerimiz duyarsız kalmadı. Onların enerjisine çok güveniyoruz. Kan bağışı gibi önemli bir konuda birbirlerine meydan okuyarak, kampanya başlatmaları düşen kan bağışlarını önemli ölçüde artıracaktır” dedi.

Dr. Kınık, “250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir. Özellikle gençlerden bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

Düelloya ünlü isimlerden de destek geldi. Şarkıcı Niran Ünsal Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına dikkat çekmek için kan bağışladıktan sonra video yayınlayarak şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ve Doğuş’a meydan okudu.

Gençler birbirlerine nasıl meydan okuyor?

1- En yakın kan merkezine gidilir ve kan bağışı gerçekleştirilir.

2- Kan bağışlama esnasında video kaydedilir. Videoda 3 kişiye aşağıdaki replik okunarak meydan okunur. Replik:"Kızılay Kan Bağış Kampanyasına katılarak ben de bugün kan verdim ve 3 kişiye umut oldum. Buradan @Ahmet, @Ayşe ve @Mehmet'i kan vermesi için davet ediyor, meydan okuyorum. Yılda en az iki kere düzenli kan ver, insanlığa can ver!"

3- Videoda meydan okunan 3 kişi de etiketlenerek kişisel sosyal medya aracında #meydanokuyorum hashtagi ile paylaşılır.

4- Bağışta bulunamayacak durumda olan kişiler #duello yazarak 2868'e mesaj göndererek bağışta bulunur.

5- Mesaj gönderildikten sonra ekran görüntüsü alınarak yine kişisel sosyal medya aracında bu görüntü #meydanokuyorum hashtagi ile paylaşılır.