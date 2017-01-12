Adli bilimciler uyarıyor! Yeni nesil terör saldırılarına hazır olmalıyız

Bilgisayar sistemleri günümüzde tamamıyla hayatımızın içinde ve doğru şekilde ve insanlığın hizmetinde kullanıldığı sürece fayda da sağlıyorlar. Ancak bu sistemlerde bulunan açıklar kullanılarak kötü amaçlı kullanılabilir mi? Daha da ötesi bu yolla cinayet ya da terör saldırıları gerçekleşebilir mi? Özellikle, tıbbi, otomotiv, havacılık sistemlerinde risk değerlendirmelerini yeterince yapabiliyor muyuz? Öncelikle şu soruyu sormak gerekiyor gerçekten bilişim sistemi kullanılarak cinayet işlenebilir mi? İnternet ortamında varlık gösterebilecek şekilde teknik donanıma sahip olan ve sanal olarak tanımlanabilir nesnelerin oluşturduğu ağ yapısı kolaylığın yanı sıra tehlikelere de açık.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. İ. Hamit HANCI ve J. Gn.K KOM Dairesi Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünden Adli Bilişimci Özgür Çelik, yapılan tahminlere göre 2020 yılında yaklaşık olarak 26 ya da 37 milyar nesne yani akıllı cihaz bu şekilde internet ağında yer alacak diyerek, önerilerde bulundu.

-Bir mağazada ayakkabı reyonunu gezerken kişiye özel indirimleri ve tekliflerin aktarılması,

-Evdeki klimanın eve gelmeden önce açılabilmesi ve eve gelindiğinde evin istenilen sıcaklıkta olması,

-Sıkça kaybedilen veya nereye konulduğu unutulan eşyaların yerinin kolayca tespit edilebilmesi,

-Evdeki ocağın veya fırının uzaktan istenilen bir zamanda açılıp yemek yapma zamanından tasarruf edilebilmesi,

-Arabanızla yolda giderken karşılaştığınız bir sorun ya da arızanın direkt olarak ilgililere aktarılarak sorunların çözülmesi,

-Tıbbi cihazlara uzaktan erişerek ayarlarının yapılması,

Diğer bir deyişle hayatımızın her alanında akıllı cihazlarla yaşayacağız.

Bu cihazlar art niyetli olarak kullanılırsa ne olur? ABD güvenlik firması IID nin 2013 yılındaki raporuna dayanarak Europol’ün tehdit değerlendirme raporu, çevirim içi (on-line) cinayetlerin olabileceğini iddia etmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE OLASI SUİKAST VE SALDIRILAR

TIBBİ CİHAZLAR

Sağlık merkezleri siber saldırıların kurbanı olma riski taşıyor. Ünlü bilgisayar korsanı (Hacker) Barnaby Jack Ekim 2011’ de düzenlenen McAfee FOCUS 11 konferansında insülin pompası aletlerine uzaktan saldırarak insülin miktarını değiştirmeyi başarmıştır. Şubat 2012 yılında ise San Francisco da RSA Güvenlik Konferansında transparan bir manken kullanarak doksan metre uzaklıktan yüksek kazançlı anten yardımıyla insülin pompasını kontrol etmiştir. Bu durumda şeker hastası olan bir kişi rahatlıkla suikast kurbanı olabilir.

Bir diğer saldırıya uğrayabilecek medikal cihaz ise uzaktan kontrollü kalp pilleridir (pacemaker). Barnaby Jack 2012 yılında kalp pili üzerinden nasıl suikast yapılacağını göstererk anlatmıştır. Bu durum ayrıca Homeland dizisinde de konu edinmiştir.

Jack blog sitesinde, filmdeki suikast sahnesinin kendi yöntemine göre daha zor olduğunu, ayrıca kalp pillerine erişmek için seri numarasına ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Jack 2013 yılında ölmeden bir hafta önce Las Vegas’ta düzenlenen Black Hat 2013 konferansında kalp implantları ile ilgili sunum yapmıştır. Bu konferansta Jack 50 feet yarıçap alanında herhangi bir kalp pili takılı insanlara uzaktan elektro şok dalgaları göndermiştir. Ayrıca 300 feet uzaklıktan insülin pompalaraı taratmış ve c,hazların seri numarası olmaksızın cihazlara bağlanmış ve bu cihazlar insülin miktarını ayarlayarak hastalar üzerine hipoglisemik veya ketoasidoz şok göndermiştir.

Amerika Bileşik Devletleri Gıda-İlaç İdaresinin 2015 yılında cihazlar üzerinde yaptığı bir araştırmada Hospira Life Care PCA3 ve PCA5 bilgisayarlı infüzyon pompa sistemlerine hackerlar tarafında kablolu veya kablosuz ağ kullanılarak uzaktan erişilebileceğini ve verilen ilaç dozlarında değişim yapılabilineceğini belirtmiştir.

ABD’de doktorun uyguladığı ilaçların takibi için kullanılan sistemdeki teknik hataları tespit eden Charles Cullen isimli hemşire sistemdeki açığı kullanarak 2006 yılında yakalanana kadar 16 yılda en az 40 hastayı ölümüne neden olduğunu kabul etmiştir. Dikkat çeken bir husus olarak 2007 yılında, dönemin Amerika Birleşik Devleti Başkan Yardımcısı olan Dick Chenney’in kalbine takılı kalp pilinin kablosuz erişim özelliğinin devreden çıkartılmasıdır. Bu nedenle ilk olarak cihazlardaki güvenlik boşlukları ortadan kaldırılmalı ve milli yazılımlar oluşturulmalı.

OTOMOTİV

Bir başka suikast yöntemi ise arabalar üzerinden olmaktadır. Bu yöntemle ilgili en revaçtaki tartışma Rolling Stone and Buzzfeed gazetecisi Michael Hastings’in 18 Haziran 2013'te aracıyla hızla bir ağaca çarpması sonucu ölmesidir. Eski ABD Ulusal Güvenlik, Altyapı Koruma ve Terörle Mücadele Koordinatörü Richard Clarke, kazanın "bir otomobil siber saldırısıyla yapıldığını açıklamıştır. Çinli Keen güvenlik laboratuarı araştırmacıları Samuel LV, Sen Nie, Ling Liu ve Wen Lu Bazı araçların modellerini fren sistemleri de dahil olmak üzere hackleyerek kontrol altına aldıklarını duyurmuşlardır.

AKILLI EV SİSTEMLERİ

Evlerinizde bulunan tüm aletler, havalandırma sistemleri ve kapı sistemlerinin bilgisayar sistemlerine bağlandığı ve bu sistemlerin ele geçirildiğini düşünürsek ölümcül sonuçlar doğurabilir. Michigan Üniversitesi’nden Profesör Atul Prakash ve çalışma ekibi Mayıs 2016 tarihinde yapılan bir araştırmayla akıllı ev sistemlerine bağlanarak evlere ait kapı sistemlerini açabildiklerini deney yaparak göstermişlerdir. Bu aynı zamanda bir saldırı da insanlar içerdeyken kapıların üstlerine kapatılmasını da sağlayabilir.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

İnsansız hava araçları genel olarak drone ismiyle bilinirler Keşif gözetleme, yangın söndürme amacının yanında silahlı olarak da kullanılabilirler. Texas Üniversitesi'nden Todd Humphreys ve ekibi Radionavigation Laboratuvarında Gps bağlantılı insansız hava araçlarının nasıl hacklendiğini göstererek durmun ciddiyetini göstermiştir. 2011 yılında İran ABD ne ait insansız hava aracını elektronik olarak kontrol ederek ele geçirdiğini duyurmuştur. Bu haberler göz önüne alındığında, insansız hava araçları da bilişim yoluyla ele geçirilerek özellikle silahlandırılmış İHA'lar terör ya da suikast amacıyla kullanılabilir. Ya uçaklara, boru hatlarına, doğalgaz ya da nükleer santrallere gerçekleştirilebilecek saldırılar.

Bilgisayar sistemleri sürekli olarak gelişmekte ve hayatımızın her alanında artık kullanılmaktadır. Bu durumdan kaçmak neredeyse imkânsızdır. Hayatımızın her alanına getirmiş olduğu kolaylıklar bakımından değerlendirildiğinde pozitif yönden katkısı muhakkaktır. Ancak bu durumun bilgisayar korsanları tarafından da takip edildiğini ve kullanıldığını göz ardı etmemek gerekir.

Tıbbi cihazların, kablolu ya da kablosuz bağlantıları ve güvenlik denetlemeleri periyodik olarak yapılmalı, kullanılacak taşıtların uzak bağlantı güvenliği konusunda yeterli bilgi sahibi olunmalı, akılı ev sistemlerinde mevcut güvenlik denetlemeleri yapılmalı, güvenlikle ilgili şifreler standart halde bırakılmamalı, insansız hava araçlarında güvenlik seviyesi üst seviyede olmalı, yerli yazılımla desteklenmesi sağlanmalıdır.