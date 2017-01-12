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12 OCAK 2017
Yılmaz Yavuz
SAĞLIK

12 yaşındaki Yılmaz Yavuz'un hastanede ölümüne soruşturma!

Yılmaz Yavuz, kaldırıldığı aynı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılık, baba Turgay Yavuz'un ihmal iddiasıyla şikayeti üzerine soruşturma başlattı

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:58:38 Güncelleme: 13:01:10 DHA

Zonguldak'ta 12 yaşındaki Yılmaz Yavuz, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede serum tedavisi uygulanıp evine gönderildi. 15 saat sonra tekrar rahatsızlanan Yılmaz Yavuz, kaldırıldığı aynı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılık, baba Turgay Yavuz'un ihmal iddiasıyla şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Kozlu İlçesi'nde ev hanımı Songül ve amatör futbol takımı antrenörü Turgay Yavuz çiftinin 3 çocuklarından Alparslan Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Yılmaz Yavuz, geçen yıl 5 Mart akşamı ailesi tarafından yüksek ateş şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yılmaz Yavuz, iddiaya göre acil serviste serum tedavisi uygulanıp 1 saat 10 dakika müşahade altında tutularak evine gönderildi. Yılmaz Yavuz, 15 saat sonra evde tekrar fenalaşınca yine aynı hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Yılmaz Yavuz, sabaha karşı kurtarılamadı. Hastane tarafından hazırlanan belgede, 'Bu belgedeki ölüm nedenleri henüz kontrolör hekim tarafından onaylanmadığı için yazdırılmadı' notu düşülerek Yılmaz Yavuz'un ölüm nedeni yazılmadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Baba Turgay Yavuz, oğlunun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastanede oluşturulan komisyon, baba Turgay Yavuz ile birlikte oğlunun ölümünde sorumlu olduğu öne sürülen hastane personelinin ifadesini aldı. Komisyon, Yılmaz Yavuz'un hastaneye ilk geldiği andan itibaren yapılan işlemlerle ilgili de inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında hazrlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık, Adli Tıp'tan gelecek raporun sonucuna göre dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

"ÇOK BÜYÜK İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Turgay Yavuz, soruşturma tamamlanmadan kimseyi suçlamak istemediğini ancak, oğlunun ölümünde çok büyük bir ihmal olduğuna inandığını söyledi. Savcılığın istediği belgeleri verdiklerini konuyu avukatı aracılığıyla takip ettiğini ifade eden Turgay Yavuz, şöyle konuştu:

"Oğluma 1 saat 10 dakikada 2 büyük serum verildi. Sonra tanı koymadan taburcu ettiler. Biz de ısrarla çocuğu geri göndermemelerini, hastanede kalmasını istedik. Çünkü evime çıkan yolda merdiven var. 'Bir daha getirmemiz sıkıntılı olur' dedik. Doktor, 'Ben kanları ve filmleri temiz olan çocuğu burada tutamam' dedi. Ertesi gün tekrar fenalaşan oğlumu tekrar evden hastaneye getirdiğimizde bize 'zatürre olmuş, ciğerleri bitmiş' dedi. 15 saat önce bunu nasıl göremediklerini sorduk. Cevap veremediler."

'BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Oğlu öldükten sonra hastanede yapılan ilk tahlilleri başka bir doktora gösterdiklerini söyleyen Turgay Yavuz, şöyle devam etti:

"Doktor, oğlumun değerlerinin normal bir çocuğun değerlerinden yüksek olduğunu söyledi. Oğlumun ölüm bölgesinde ölüm şekli olarak 'doğal ölüm' şıkkını işaretlemişler. Ölüm nedeni bölümü ise boş bırakılmış. Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim çocuğum öldü ama başka çocuklar ölmesin. Ben bunun için mücadele ediyorum. İnşallah soruşturma tamamlanır ve sorumlular hakkında dava açılır."

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