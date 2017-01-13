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13 OCAK 2017
Rümeysa Cüce
SAĞLIK

'Moyamoya' hastası Rümeysa evine döndü

Mersin'de nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan ve Sağlık Bakanı Akdağ'ın desteğiyle Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan Rümeysa, tedavisinin ardından Mersin'e döndü

13 Ocak 2017 Cuma, 09:59:32 Güncelleme: 10:01:37 AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın desteğiyle Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce, tedavisinin ardından Mersin'e döndü.

İlçede yaşayan Nuran ve Adem Cüce çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7. sınıf öğrencisi Rümeysa'nın, bir yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda "moyamoya" hastalığına yakalandığı öğrenildi. Acil ameliyat edilmesi gereken Rümeysa, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın desteğiyle Ankara'da tedavi altına alındı.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan ve 16 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Rümeysa, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki evlerine döndü.

"BÜYÜK BİR BADİRE ATLATTIK"

Baba Adem Cüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti.

Hastanede çok iyi karşılandıklarını aktaran Cüce, "Ameliyat sonrası 16 gün süren tedavi döneminde bize çok iyi baktılar. Hastanede sanki evimizde gibi muamele gördük. Büyük bir badire atlattık. Allah kimseye bu acıyı sıkıntıyı yaşatmasın. Kızım şimdi çok iyi, kızımın iyileşmesi için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum sağ olsunlar." dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da Cüce'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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