SAĞLIK HABERLERİ
13 OCAK 2017
SAĞLIK

Travmalar yıldırmadı, "Revo"yla hayata tutundu!

13 Ocak 2017 Cuma, 15:29:32 AA

Zübeyde Nisa Karabacak, kazada kaybettiği kolunun yerine takılan biyonik kolu ile artık yaşama daha sıkı tutunuyor

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    26 yıllık ömründe yüksekten düşme, kanser, kalp krizi ve trafik kazası geçirerek dört büyük travmayı atlatan Gaziantepli Zübeyde Nisa Karabacak, kazada kaybettiği kolunun yerine takılan biyonik kolu ile artık yaşama daha sıkı tutunuyor.

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    Nizip ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelen Karabacak, çocukken 2. kattan zemindeki demirlerin üzerine düştü. Kazayı mucize eseri büyük bir yara almadan atlatan genç kıza, 17 yaşında üniversiteye başladığında son aşamaya gelmiş paratiroid kanseri teşhisi kondu.

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    Kanser hastalığı nedeniyle tedavi olurken zaman zaman okuluna ara vermek zorunda kalan Karabacak, 3 yıl sonra kalp kapakçığında oluşan sorun nedeniyle geçirdiği kalp krizi nedeniyle ameliyat oldu. 

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