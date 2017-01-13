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13 OCAK 2017
EKG testi kol saati
SAĞLIK

EKG testi 'kol saatinden' takip edilebilecek

Saatli EKG cihazı ile kalp ritim testleri, hastanın göğsüne takılan kemer üzerinde bulunan cihaz ve kendisine verilen özel kol saati ile 7 gün anlık olarak takip edilebiliyor

13 Ocak 2017 Cuma, 17:14:49 Güncelleme: 17:16:38 AA

Türkiye'de sağlık kuruluşlarında ilk kez Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanımına başlanan saatli elektrokardiyograf (EKG) cihazı ile kalp ritim testleri, hastanın göğsüne takılan kemer üzerindeki cihazla özel kol saati tarafından 7 gün boyunca kaydedilip anlık olarak izlenebiliyor.

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ile hastanenin kardiyoloji kliniğinde kullanımına başlanan ve Almanya'dan getirilen saatli EKG cihazlarının tanıtımını yaptı.

HASTAYA ÖZEL BİR KOL SAATİ TAKILIYOR

Kardiyoloji servisinde yoğun olarak faaliyet gösteren bölümlerin başında efor ve EKG testlerinin yapıldığı bölümün geldiğine işaret eden Zehir, söz konusu testlerde hastanın vücuduna bağlanan cihazlarla belirli bir süre geçirmesi gerektiğini aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Zehir, özellikle EKG testi için vücuda bağlanan cihazların hastalarda çeşitli sıkıntılar oluşturduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Hastamızın kalp sistemindeki ritim testinin yapılabilmesi için ona bir cihaz bağlanıyor. Ritm holteri denilen ve 6-7 kablosu bulunan eski cihaz hastanın vücudunda 24 kalıyor, bir günlük kalp ritmini kaydediyor. Bu cihazın vücudunda görünmeme ve hastamıza rahatsızlık vermemesi gibi bir imkan yok. Gerek kabloları gerekse kayıt cihazının büyüklüğü nedeniyle hastayı rahatsız edebiliyor. Hastalarımız Türkiye'de ilk kez Çorum'da, hastanemizde kullanımına başladığımız yeni cihaz sayesinde tüm bu sorunlardan kurtulacak. Saatli EKG cihazı ile hastaların kalp ritm testleri artık çok kolay şekilde yapılabilecek. Sadece hastamızın göğsüne üzerinde cihaz olan kemer bağlanıyor ve kendisine özel bir kol saati takılıyor. Göğsüne bağlanan kemerdeki cihaz, kalp ritmini ölçerek anlık olarak kolundaki saate işliyor. Saat vasıtasıyla hem hastamız hem de doktorlarımız kalp ritmini anlık olarak takip edebiliyor."

RİTM TESTİNDE KAYIT SÜRESİ YEDİ GÜNE ÇIKABİLİYOR

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Karavelioğlu da ritim testi cihazlarının sadece 24 saat kayıt yapabildiğini, yeni cihazla ise bu sürenin 7 güne çıkabildiğini vurgulayarak "Bu cihazla hastalarımız kalabalık sistem ve ağır cihaz yükünden kurtuluyor. Kolundaki cihazdan kalp ritmini kendisi de görebiliyor, aynı zamanda saat olarak da kullanabiliyor" dedi.

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