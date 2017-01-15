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Yaşlanma eşiği
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Japonya, "yaşlanma" eşiğini yeniden tanımlıyor

Japonya "ihtiyarlık" eşiğini yükseltmek istiyor...

15 Ocak 2017 Pazar, 09:40:33 Güncelleme: 09:45:30 AA

NHK World'ün haberine göre, Japon Gerontoloji Cemiyeti, toplumun yaşlanma eşiğini 65'ten 75'e çıkarma teklifinde bulundu.

Yaşlanma eşiğinin yükseltilmesinin, iş gücünde daha fazla yaşı ileri Japonun istihdam edilmesini sağlayacağı bildirildi.

Japan Times'da yer alan habere göre, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yürütülen bir anket, katılımcılardan yüzde 20'sinin "ihtiyarlık yaşını" 65, yüzde 41,1'nin 70 ve sadece yüzde 16'sının 75 olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

60 yaş ve üzeri kişilerle yapılan farklı bir anket ise katılımcılardan yüzde 70'inin 65 yaşından sonra çalışmaya istekli olduğunu gösterdi. 2015 Nüfus Sayımı rakamlarına göre, Japonya nüfusunun yüzde 26,7'si 65 yaş veya üstünde bulunuyor.

Geçerli tempoda devam ederse, bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 33 ve 2060 yılına kadar yüzde 40'a kadar çıkacağı belirtiliyor.

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