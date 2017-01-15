Yanlış oturma şekli fıtık ediyor!

Uzmanlar, günlük hayatta oturma ve ayakta durma esnasında meydana gelen duruş bozukluklarının belirli bir yaştan sonra fıtığa sebebiyet verdiğini söyledi.

Duruş şekilleri, insanın beden ve ruh durumunu etkiliyor. Günlük hayatta oturma ve ayakta durma esnasında meydana gelen duruş bozuklukları, belirli bir yaştan sonra kolay kolay düzeltilemeyen problemlere yol açabiliyor. Hareketsizlik, iş hayatında belli bir duruş vaziyetinde çalışma, yanlış pozisyonda oturma ve yatma alışkanlığı önemli duruş bozukluklarına sebep olabiliyor. Kötü postür, özellikle omurgamız üzerinde oluşturduğu deformasyonlarla birlikte bel ve boyun fıtığına zemin hazırlıyor.

Birçok insan standart pozisyonda oturduğundan daha fazla bir zamanı bacak bacak üstüne atarak geçirmekte olduğunu belirten uzmanlar, bacak bacak üstüne atmak, oturma alışkanlıkları arasında en yaygını olduğunu söyledi. Devamlı tekrar eden ve süreklilik gösteren bir davranış olunca sağlığa zararının olup olmaması da ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, çok küçük bir zararı olan davranışın bile sürekli tekrarlanması durumunda ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyledi.

Sürekli aynı ve yanlış pozisyonda oturma şeklinin omurgayı zorlayarak kasların gerilmesine sebep olabileceğinin önemine değinen Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, uzun süre masa başında çalışanların, sırtta kamburluk, omuzlarda çökme ve yuvarlaklaşma ve boynun öne doğru eğim yapması şeklindeki duruş bozukluklarına maruz kalabileceğini ifade etti.

Ali Şahabettinoğlu, "Uzun süre bacak bacak üstüne atmak, otururken vücudun yanlış şekil almasına da sebep olabilir. Sürekli yapılan yanlış alışkanlıklarda bel incinmesine, sakroiliak sendromuna ve kronikleşen bel-kalça ağrılarına davetiye çıkarır. Uzun süreli bacak bacak üstüne atmanın bahsedilen bu olası zararları tabi ki bir günde ortaya çıkmaz. Ancak ortaya çıktıktan sonra da geri dönüşü hasta açısından zahmetli olur. Bu yüzden bacak bacak üstüne atılsa bile bu süreyi kısa tutarak ve sık tekrarlamayarak vücut sağlığını korumak gerekir. Özellikle bel fıtığı ve bel kayması geçiren hastaların buna daha da özen göstermesi gerekir" dedi.

Bel fıtığı, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi ve sakroiliak sendromda uyguladığı maniplasyon tedavisinin (elle tedavi) oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirten Uz. Dr. Şahabettioğlu, bu tedavinin seanslar halinde yapıldığını ve rahatsız bölgeye birtakım döndürme, germe, bastırma ve esnetme manevraları uygulandığını söyledi. Şahabettinoğlu son olarak boyundan kola-ele vuran ağrı veya uyuşma mevcutsa boyun fıtığı, belden bacağa yayılan uyuşma var ise bel fıtığı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.