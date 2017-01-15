Ağır metaller unutkanlık ve depresyona sebep oluyor!

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Mikdat Şimşek, toprakta ve makyaj malzemelerinde bulunan ağır metallerin unutkanlık, depresyon ve panik atağa yol açtığına dikkat çekerek, bunun soğan ve sarımsak yenerek vücuttan atılabileceğini vurguladı.

DÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mikdat Şimşek, toprak ve makyaj malzemelerinde bulunan ağır metallerin insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağır metallerin istenilen oranının üzerinde bitkide bulunması halinde zararlı bir etkiye sebep olduğunu belirten Şimşek, "Örnek verecek olursak kadmiyum, kurşun, nikel gibi maddelerin kendi içinde insan sağlığına zararlı etkileri olduğu birçok bilimsel çalışmayla ortaya konmuştur. Nikeli göz önünde bulundurduğumuzda toprakta bulunan nikel oranının kilogram başına 100 miligramın üzerine çıkmaması gerekiyor. Bu rakamın üzerine çıktığı zaman zararlı etki yapıyor. Dolayısıyla da bu bitkileri yediğimiz zaman zararlara sebep oluyor" dedi.

Bu zararlı etkilerin unutkanlık, depresyon, panik atak ve benzeri bir sürü hastalığa yol açabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Şimşek, "Ağır metaller bitkilerin dışında değişik katkı maddeleriyle alınan besin maddeleri, ruj gibi makyaj malzemeleri ve saç boyaları yoluyla da insan sağlığına zarar verebiliyor. Örneğin rujda kurşun var. Kırışıklığı gidermek için çeşitli materyaller kullanılıyor. Bunlar aynı zamanda zihnin gelişmesi açısından olumsuzluklara neden olabiliyor. Örneğin makyaj malzemeleri kimyasal fabrikasyonlardan geçiriliyor. Bitkinin içerisinde bulunan bazı kısımları alıyorlar ki faydalı olsun. Fakat kimyasal yapı itibariyle sisteme tabi olduğu için orada işlenmesi açısında aslında bir bozukluk meydana geliyor. Kendi kimyevi yapısı bozulmuş oluyor. Bozulduğu için de orada ağır metallerin de daha etkin hale gelmesine sebep olabiliyor. Doğal olan makyaj malzemeleri varsa onlar tercih edilmeli. Onların da maliyeti aşırı derecede fazla ve o maliyetten kaçınmak için daha ucuz olan tercih ediliyor. Daha ucuz olanlar da kimyasal olduğu için ağır metalleri bünyelerinde barındırıyorlar. Bunlar da hem o kişinin sağlığına hem de çevreye de zarar vermiş oluyor" diye konuştu.

Bu tür olumsuzlukların önünde sağlıklı beslenmeyle geçilebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendimizi organik gıda maddelerine yönlendirmemiz ve bu gıda maddelerinin çeşitliliğinin arttırılması ve üretimlerinin yaygınlaştırılması lazım. Soğan, sarımsak ve yeşil yapraklı sebzeleri yediğimizde onların içinde bulunan anti materyaller ve düzenli olarak yapılan spor ağır metallerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda vücuda girmesine karşı da engel olmuş oluyoruz. Soğan, sarımsak ve yosunu sofralarımızda devamlı bulundurmamız lazım."