Türkiye'nin ilk şehir hastanesi, hasta kabulüne başlıyor

Yozgat'ta yapımı tamamlanan, ülkenin ilk şehir hastanesinde, yarın hasta kabulüne başlanacak.

Yozgat Devlet Hastanesinde yatan bütün hastalar, ambulanslarla, Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri projelerinden ilki olan kuruma nakledildi. Mevcut doktorlarla birlikte geçici görevle atanan 17 doktor ve 51 hemşire de yarın hastanede çalışacak.

Ayrıca yeni hastane için mecburi hizmetten ataması yapılan 35 doktorun, kısa sürede göreve başlayacağı öğrenildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, 475 yataklı şehir hastanesinin 16 ayda tamamlandığını belirtti. Hastanenin sadece Yozgat'a değil bölgeye de sağlık hizmeti sunacağını vurgulayan Yurtnaç, şehir hastanesinin sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağına işaret etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yurtnaç, "Yarından itibaren hastanemiz, hasta kabulüne başlıyor. İlave doktorlarımız tayin edildi. Doktor sayısı itibarıyla da desteklendi. Geçici görevle gelen doktorlarımız da var" dedi.

Şehir hastanesinin Yozgat'a ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük katkı sağlayacağına değinen Yurtnaç, "Hastanemiz, havaalanının Yozgat'a açılmasıyla birlikte inşallah sağlık turizmini de açacak. Yurt dışından Yozgat'a hasta da gelecek. Hem Yozgat'taki hem Sorgun'daki hastane, Türkiye'de sağlıkta hizmet kalitesinin arttığının bir göstergesidir. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Hastaneye nakledilenlerden Ömer Yozgat da "Hastane gerçekten çok güzel, adeta otel gibi, çok modern bir hastane. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hastanenin Yozgat'a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.